Batosta per Gemma Galgani: nuova delusione a Uomini e Donne

Trovare l’amore non è facile, ma per Gemma Galgani la strada sta diventando sempre più tortuosa! La dama torinese più famosa e chiacchierata aveva da poco vissuto un dramma di un certa importanza, ma adesso ne arriva un altro. Dal dating show più seguito nei pomeriggi di Canale 5, ecco il duro colpo.

Vivere una storia d’amore è tra le esperienze più intense che ci siano, ma dietro la favola c’è sempre qualcosa di più. Chiunque ha sofferto o soffre per delle delusioni, anche le coppie felici ne vivono a bizzeffe. L’importante è riuscire a sistemare ciò che può essere risolto, ma se i problemi sono di una certa entità e abbondano, è meglio lasciar stare. Ma in questo caso, cos’è successo a Gemma Galgani? Qual è il nuovo problema che la allontana dal sogno d’amore? E’ mai possibile che non ha ancora trovato il lieto fine? Salta fuori la verità sconvolgente.

Non c’è nulla da obiettare, Uomini e Donne è il dating show di maggior successo per i telespettatori. Da anni continua ad intrattenere il pubblico con tanta simpatia e con i drammi tipici delle storie d’amore della protagonista di oggi, Gemma Galgani. Inguaribile romantica, non riesce a raggiungere il sogno d’amore. Ha perso anche questa chance?

Di recente, nel programma sono avvenute diverse complicazioni in piena diretta e di cui si è discusso molto. Basta ricordare la rivolta in studio per l’ingiustizia del cavaliere. Insomma, ogni giorno ne accade una, e il fedelissimo pubblico a casa non perde un appuntamento.

L’ultima puntata è stata al cardiopalma, il motivo? Colpo di scena, anzi colpo al cuore per la dama tornese! Ce la farà a sopportare l’ennesimo dolore?

Uomini e Donne, Gemma Galgani è distrutta!

Fortunatamente, non mancano momenti di ilarità e intrattenimento, come la sfida di ballo sensuale lanciata dalla conduttrice, Maria De Filippi. E’ chiaro che in amore ne accadono di cotte e di crude, per non parlare delle gelosie e incomprensioni che affliggono qualsiasi storia d’amore, indipendentemente se questa poi finirà a lieto fine o meno. Diciamo che anche questa volta Gemma potrebbe aver perso il treno, ecco cosa le hanno fatto!

Come ormai tutti sanno, la Galgani è ospite fissa nel programma. La ragione? Dopo anni non trova ancora la sua dolce metà. L’ultima puntata è iniziata con i soliti battibecchi tra la dama e Tina Cipollari, anche se dopo la recedente delusione l’opinionista l’aveva aiutata.

In questo caso si tratta di piccole scaramucce, ma è con il proseguire della puntata che arriva la doccia gelata. Massimo, il cavaliere con il quale aveva appena iniziato a frequentarsi è uscito con Nadia Marsala!

Quest’ultima è una new entry tra le corteggiatrici. Amante dell’arte, da giovane aveva una sartoria di abiti di lusso a Roma, e appassionata di arte e recitazione. Con due matrimoni alle spalle, sa il fatto suo in amore, ma soprattutto sa cosa vuole. In questo caso, vuole approfondire la conoscenza di Massimo.

Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe bastato così poco per dare del filo da torcere alla dama? Quello che sappiamo dalle anticipazioni è che ci è rimasta molto male. Non resta che attendere la reazione in diretta e farsi bastare questo assaggio! Restiamo aggiornati.