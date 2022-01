Uomini e Donne puntata 24/1/22, balli sensuali in studio: Maria lancia la sfida

A Uomini e Donne è tempo di balli sensuali al centro dello studio e Maria De Filippi è pronta a lanciare nuove sfide.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il primo appuntamento di questa settimana. Ovviamente si inizia con il botto in quanto al centro dello studio c’è Gemma Galgani.

La dama di Torino ha da poco compiuto gli anni e per questo motivo Tina Cipollari le ha organizzato diverse sorprese. La prima tra tutte la torta di buon compleanno, con tanto di regalo ed una poesia a lei dedicata. La Galgani non sembrerebbe aver apprezzato il tutto in quanto l’età sulla torta era sbagliata (l’opinionista le ha inserito qualche anno di troppo), la poesia ricordava tutte le sue gesta ed utilizzava appellativi non proprio carini e il regalo era un singolo ortaggio che non si è potuto mostrare in studio.

Tant’è che interviene Gianni Sperti per prendere le difese dalla dama, facendo infuriare l’opinionista che lo invita a non immischiarsi nel suo rapporto con la Galgani, ma attenzione perché le avventure della dama di Torino al centro studio non sono di certo finite qui.

Gemma Galgani festeggia il compleanno a Uomini e Donne: il nuovo cavaliere colpisce

Maria De Filippi, archiviato il capitolo compleanno, chiede a Gemma Galgani se ha notato tra i nuovi cavalieri qualcuno che desta il suo interesse. La dama in quel momento nota un nuovo arrivato. Il suo nome è Massimiliano e lui si siede al centro studio.

Tra i due sembra esserci una certa intesa. Tant’è che la padrona di casa nota la Galgani abbastanza tra le nuvole, segno che già nutre un interesse per questa new entry. Tra una chiacchiera e l’altra, e doppi sensi legati ai gusti del caffè (Lo vuoi lungo o corto? ha chiesto la dama al suo interlocutore), Gemma balla per lui un sensualissimo ballo che scatena lo studio intero. Che sia l’inizio di una nuova conoscenza?

Dopo la Galgani si passa alla sua migliore amica Ida Platano che sta conoscendo un nuovo cavaliere. La dama non è rimasta particolarmente colpita in quanto lui le ha dedicato poco tempo, ma quest’ultimo ha promesso che si farà valere e Maria chiede a Diego se è infastidito da questa nuova conoscenza.

Il cavaliere prende la parola, ma viene frainteso dalla dama e tra loro nasce una discussione. Secondo Ida, infatti, il cavaliere non stava facendo delle considerazioni sull’attuale conoscenza che lei sta vivendo, ma le avrebbe mandato delle frecciate su come si è conclusa la loro.

La puntata si conclude con l’ingresso in studio di Luciano, il cavaliere voluto da Maria De Filippi e conosciuto durante lo scorso appuntamento di C’è posta per te.