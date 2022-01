GF Vip daytime 24/1/22, lite furibonda nella Casa: lei butta via le sue cose

Al GF Vip si respira aria di tempesta! Dopo la lite, lei ha scelto di gettare via le cose del suo fidanzato. Tra i due è davvero finita?

Il daytime del GF Vip ritorna sul piccolo schermo degli italiani per un vero e proprio appuntamento bomba. La puntata di oggi, come ormai saprete bene, è divisa in due parti. La prima mostrerà le dinamiche nate negli scorsi giorni tra i nostri amati vipponi, mentre nella seconda ci aspetta Alfonso Signorini con uno speciale collegamento. Il conduttore è pronto a rivelare le anticipazioni della puntata di questa sera, sul cosa ci aspetta questa sera su canale 5.

Ora però si parte con il botto perché ci viene mostrata tutta la delusione di Delia Duran, che non ha affatto apprezzato che suo marito Alex Belli al di fuori del programma continui a mostrare tutto il suo supporto nei confronti di Soleil Sorge invece di pensare a recuperare il loro matrimonio che sembra essere agli sgoccioli.

L’ex stella di Centovetrine ha provato, durante il confronto della settimana scorsa, ha provato anche a darle l’anello delle nozze e lei non ha compreso se come pegno di amore e perché ha deciso di porre fine alla loro storia d’amore.

Soleil e Delia non fanno altro che litigare ma sono d’accordo su un’unica cosa: non comprendono l’atteggiamento di Alex.

Sophie ed Alessandro Basciano, amore al capolinea: il gesto di lei al GF Vip

Delia Duran è sempre più confusa ed è convinta che l’atteggiamento di suo marito invece di aiutare la coppia, la stia danneggiando. Quest’ultima però si è avvicinata nelle scorse ore anche a Soleil Sorge. Le due si trovavano ai fornelli e sembrerebbero essere andate d’accordo. Questa vicinanza però non è stata apprezzata da alcuni vipponi che hanno trovato il tutto alquanto falso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiarito che questo non cambia assolutamente nulla tra loro perché si aspetta delle scuse da lei.

Aria di tempesta anche per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Quest’ultimo non ha apprezzato che la sua fidanzata abbia continuato ad avere un rapporto con Delia Duran nonostante lei lo abbia nominato durante le nomination. Sophie ha provato ad avere un confronto, ma lui non ne ha voluto sapere. Tant’è che è crollata al Grande Fratello Vip, piena di delusione nei confronti di questo rapporto.

I due sembrerebbero essere arrivati agli sgocciali. Tant’è che lei gli ha anche lasciato le sue cose fuori dalla camera, ma stop ai concorrenti perché la parola passa ad Alfonso Signorini che rivela che cosa vedremo questa sera su canale 5.

Ovviamente si inizia con la “pace artistica” tra Delia e Soleil per poi passare all’ultimo messaggio di Alex Belli in cui sembrerebbe aver lasciato sua moglie. Spazio anche a Sophie ed Alessandro, che vivono gli alti e bassi della loro relazione. Per ultimo, ma non per importanza, c’è Manuel Bortuzzo che potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip.