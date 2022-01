Paura al Grande Fratello Vip: la regia censura tutto

By

La regia del Grande Fratello Vip censura tutto: paura nella Casa

Il Grande Fratello Vip continua con la sua solita routine. Gli scontri sono all’ordine del giorno, ma anche gli incontri.

Delia Duran, moglie di Alex Belli entrata da poco al reality show, è riuscita a trovare un punto di incontro con l’influencer Soleil Sorge.

Una sera, le due gieffine decidono di preparare una cena a base di pietanze sud americane e si divertono e parlano mentre cucinano.

Che finalmente abbiano trovato la pace?

Oggi, però, non ci occupiamo di questo, ma la notizia riguarda una delle due protagoniste sopra citate. La frase detta da una delle due gieffina ha creato della paura al Grande Fratello Vip, tanto da arrivare a censurare i loro discorsi.

Scopriamo di cosa si tratta

Il Grande Fratello Vip censura Delia Duran: paura nella Casa

Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dopo aver terminato i giorni di quarantena legati alla pandemia mondiale.

Ma nelle ultime ore, arriva la paura al reality show.

Delia Duran, durante un pranzo, dice queste parole: “Non sento più i sapori“. Inoltre, rivela di non riuscire a percepire gli odori e ha una forte tosse.

La regia censura subito le parole della gieffina e cambia la stanza da riprendere in diretta.

Alcuni telespettatori hanno sentito le parole della modella e sono impazziti. C’è chi dice che la variante Omicron si manifesti dopo vari giorni di incubazione, chi nota altri sintomi in altre concorrenti e chi dice che Delia non ha fatto la dovuta quarantena prima di entrare.

Insomma, sono diventati tutti medici…

Già prima dell’ingresso della modella, era uscita la notizia che la moglie di Alex Belli fosse risultata positiva al Covid.

Dopo poche ore, però, Delia negò questi rumors: “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente”.

Inoltre, durante una puntata del GF Vip, Alfonso Signorini fece una videochiamata alla modella che non poteva essere in studio proprio perché si trovava isolata per fare la quarantena prima di entrare nella Casa.

Il Grande Fratello Vip, nonostante il cast sia rinchiuso da mesi nella Casa di Cinecittà, continua a fare i tamponi ai vipponi per sicurezza.

A breve, sicuramente, scopriremo tutto.

Delia Duran è entrata che aveva già un forte raffreddore, ma nessuno può sapere se ha il Covid. Il fatto che non senta sapori potrebbe essere un sintomo, ma non è detto. Ci toccherà attendere il tampone della modella prima di scoprire se avere paura o meno. Nel dubbio, il Grande Fratello Vip censura tutto