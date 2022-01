Occhio all’Oroscopo del 26 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop!

Bentornati amici dell’Oroscopo di Instanews, leggete con attenzione, tutto è cambiato nella classifica dello Zodiaco! I moti retrogradi continuano ad influenzare le Case Celesti. Il Sole in Aquario e la Congiunzione Astrale con il Capricorno donano brillantezza. Infine, con Marte in Capricorno, lo spirito combattivo dei segni, è inattaccabile. Ma qualcosa è pronto a rivoluzionare la situazione: opposizione Luna e Luna Nera!

Attenzione al nuovo fenomeno, perché la paura e l’insicurezza faranno irruzione nel percorso spirituale dei segni del nostro magnifico firmamento. Di conseguenza molte delle posizioni che si erano ormai consolidate e di cui ci eravamo abituati, non saranno più le stesse. Amici dell’Oroscopo tenete duro, ma sappiate che la rabbia e l’intolleranza faranno irruzione in un modo differente per ogni segno. Soprattutto, scoprirete la parte più vera di voi stessi, che giornata! La lista dei 3 più fortunati avrà bisogno di coraggio, mentre i 3 più sfortunati avranno proprio bisogno di qualche consiglio per non perdersi d’animo.

Amici dell’Oroscopo tenetevi forte, perché dopo questo articolo non vedrete più la settimana come prima. Avete già chiaro che farà il suo ingresso l’opposizione tra la Luna e la Luna Nera, ma qual era la situazione con la quale abbiamo convissuto finora?

Stabile, con degli sprazzi di dinamicità. Tutto è iniziato con i moti retrogradi di Mercurio e Venere. Il primo, il pianeta che stimola la riflessione e il pensiero, il secondo quello che esalta le pulsioni positive e negative dell’amore. Retrogradi perché illusoriamente sembrano procedere al contrario, ma in realtà sono solo più lenti e di conseguenza il loro effetto è più intenso.

A questo si aggiunge la Congiunzione Astrale tra Aquario e Capricorno, cioè le due Case Celesti sono nella stessa posizione rispetto il Sole. Questa condizione ha donato acume d’ingegno, utile a risolvere problemi.

Come se non bastasse il pianeta dei guerrieri, Marte ha fatto in suo ingresso sempre in Capricorno, donando determinazione tale da fare sentire i segni invincibili.

Cosa accade con l’opposizione tra la Luna e la Luna Nera? Rancore, rabbia, paura, ansia, angoscia e timori entreranno in gioco, e la sorte dei segni cambierà del tutto.

Innanzitutto la Luna rappresenta la parte intima e fragile dell’animo, cioè il modo con il quale i segni vivono le esperienze personali. Già questo è un agire senza filtri, ma la Luna Nera rende ancora più intenso questo processo.

La Luna Nera viene anche chiamata Luna di Lilith, la prima moglie di Adamo e dallo stesso rifiutata. Essa rappresenta la parte più oscura delle persone, quella che si cela nella parte profonda dell’animo. Le insicurezze vengono fuori, perché di solito rifiutate, ma una volta allo scoperto cercano l’accettazione.

E’ la parte vera dell’anima, quella che si spoglia delle convenzioni sociali e delle ipocrisie, ma che proprio per questo come il Demone che è diventata Lilith dopo il rifiuto, viene isolata nel profondo.

Crea divisione, perché scinde ciò che è buono ed è luce, da ciò che è male ed è oscuro. Ma è la parte più importante di noi per essere autentici al 100%, e per poi tornare un tutt’uno con la nostra essenza. Chi reprime gli impulsi esploderà in modo irreversibile, chi saprà vivere il momento potrà avere una rinascita fiorente.

I 3 segni top, come affronteranno la Luna Nera?

Incredibile, lo Scorpione sale alla prima posizione dall’ultima! Segno d’acqua potente ed enigmatico, ha cavalcato l’onda, e si è ripreso. A seguire, abbiamo un segno di fuoco, il Sagittario, che rimonta dopo essere sceso tra i più sfortunati. Infine, imperterrito torna al meglio delle sue condizioni il Capricorno, segno di terra, stabile e concreto, riprende vigore e torna su suoi passi. Se sei Aquario consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Lo Scorpione è un combattente nato, rimonta senza subire danni! La tua natura enigmatica ti dona qualcosa di unico, hai una resilienza che gli altri si sognano. Il pensiero e la passione sono stati un fardello ultimamente, perché i moti retrogradi hanno incentivato lo sviluppo di situazioni stressanti, e a lavoro hai avuto delle belle noie. La Congiunzione ti ha donato un po’ di fantasia nel ragionamento, il che ti è stato utile, ma è stato Marte che ti ha fatto rimontare. Consigli: la Luna di Lilith non ti devasta, anzi ti va bene proprio perché esci dal guscio che ti sei creato, e il mostrarti senza filtri ti rende più umano e vicino a chi ami. E’ un momento delicato, ma fiorente.

Passiamo al Sagittario che non vuole allontanarsi dal podio per più di due giorni. I moti retrogradi sono stati una manna dal cielo, perché ti hanno aiutato a riflettere e a capire i tuoi bisogni, risolvendo delle situazioni che in passato ti avrebbero buttato giù. La Congiunzione ti ha fatto bene, ma non più di tanto perché già di tuo sei un creativo per natura. Diciamo che l’influenza del pianeta rosso ha donato un po’ di nervosismi, ma nonostante tutto ce l’hai fatta. Consigli: la Luna Nera non deve farti paura, ma qualche volta fare un passo avanti, e sbagliare potrebbe esserti d’aiuto per imparare dai tuoi errori. Non avere paura, ma controlla la negatività in arrivo.

Infine, passiamo al Capricorno, neanche tu vuoi sloggiare dalla classifica, ma non solo. Anche i pianeti ti vengono incontro nonostante il Sole sia in Aquario. Sei l’organizzatore dello Zodiaco, forse questa tua presenza a gennaio è dovuta alla necessità di organizzare al meglio l’anno per partire bene anche dagli Astri. Probabilmente è stato soprattutto grazie ai moti retrogradi e alla congiunzione se in amore e al lavoro hai mantenuto il focus sui tuoi desideri e obiettivi, ma Marte nel tuo segno ti ha destabilizzato un po’. Testardo e cocciuto, devi dare spazio anche ai pensieri degli altri. Consigli: metti a nudo, grazie all’opposizione lunare, la tua essenza, perché a volte non traspare, e in questo modo potresti finalmente farti vedere per quello che sei. Un animo generoso che organizza tutto per paura di sbagliare.

Oroscopo: occhio alla Luna Nera per questi 3 segni!

Restare impassibili alla sfortuna che gira per ora al Leone è impossibile, sei un segno di fuoco che al momento ha il calore di un fiammifero. E la Bilancia? Segno d’aria, hai perso la passione per i tuoi interessi, sei spento. Infine, che dire del Toro? Segno di terra e stabile di solito, in questo mese hai fatto più volte tu sali e scendi dalla classifica che un ascensore di un condominio. Se sei Ariete consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Il re dello Zodiaco, il Leone sta vivendo un crollo emotivo apocalittico. I moti retrogradi ti hanno dato nervosismi al lavoro e in amore, sembrando che tutto ti stesse andando contro. Con la Congiunzione Astrale invece di sfruttare la brillantezza dell’ingegno hai finito per dedicarti a qualcosa di superficiale e che per nulla ti sarebbe giovato. E’ con Marte in Capricorno che hai un pochino ripreso aria, perché hai dato energia al tuo elemento, ma adesso preparati al peggio, non dagli altri, ma da te stesso. Consigli: sappiamo che le fragilità sono le tue più grandi amiche, figuriamoci mostrarti debole e in difficoltà a causa della Luna Nera. Non ti opporre, ma liberati da questa maschera che ogni tanto va gettata, altrimenti te ne pentirai dopo.

Stessa cosa per la Bilancia, proprio come il segno precedente, non hai sfruttato a tuo favore i moti retrogradi di cui avresti avuto sicuramente dei vantaggi. Forse, la Congiunzione ti ha fatto svegliare, animando la tua brillantezza mentale, quella che più ti contraddistingue e ti dona socievolezza. Marte ti ha reso più tenace, ma la combattività l’hai proprio persa di vista. Consigli: allo stesso modo del Leone, non tolleri mostrare la tua debolezza. Anche tu, smettila di vivere questo momento di rinascita con l’apparenza di stare bene, perché ti si ritorcerà contro. Vivi veramente!

Infine, ma non meno importante, passiamo al Toro. Hai avuto un sali e scendi che davvero, ti sta portando degli scombussolamenti di non poco conto. Hai avuto la possibilità dismuovere il tuo pensiero che di solito è fisso, e anche di placare la tua gelosia in amore, perché non hai fatto lo stesso per la Congiunzione Astrale? Questa ti avrebbe permesso di ottenere grandi risultati al lavoro, come sempre ti sei cullato da bravo pigro. Marte ti ha dato un po’ di dinamicità, ma non è bastata, altrimenti saresti su. Consigli: lasciati andare alla Luna Nera, perché ti farà risvegliare da questo torpore una volta per tutte, conquista e lotta con i denti, perché non ti manca nulla.