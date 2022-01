Uomini e Donne puntata 25/1/22, che batosta: 2 di picche dietro le quinte

A Uomini e Donne è arrivata una batosta per il cavaliere che dietro le quinte ha ricevuto un nuovo due di picche.

Uomini e Donne è pronto ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo con un nuovo appuntamento di zecca. Questa volta si continua con i protagonisti del Trono over, in particolar modo sui senior del parterre.

Si comincia dalla conoscenza tra Giovanna e Luciano. Lei, dopo averlo visto a C’è posta per te, è rimasta profondamente colpita da lei e vuole iniziare a frequentarlo. Anche lui sembra essere alquanto interessato e scelgono di iniziare questa nuova frequentazione. Il cavaliere dopo la sua presentazione ha tutte le intenzione di scatenarsi in un ballo al centro studio e Maria De Filippi blocca per qualche il secondo il programma, in modo tale da spiegargli le norme anti covid da rispettare visto che quando balla inizia a gironzolare per lo studio.

Per una conoscenza che inizia, una sembrerebbe giungere al termine. Parliamo di quella che vede protagonisti Alessandro e Pinuccia.

Armando Incarnato infastidisce Matteo Ranieri: scenata di gelosia a Uomini e Donne

Pinuccia chiede la parola a Maria De Filippi perché ha alcune cose da dire al suo Alessandro. La dama è stufa di avere un rapporto a distanza, fatto soltanto di telefonate, ma vuole che il loro rapporto diventi qualcosa di più reale. Lui, invece, deluso dalle sue parole perché a lui sta a bene così questa conoscenza e non se la sente di viaggiare per amore.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne puntata 24/1/22, balli sensuali in studio: Maria lancia la sfida

Pinuccia non può fare a meno di rimanerci male, soprattutto perché in studio Tina Cipollari le da ragione, così decide di prendere una drastica decisione e chiede la loro conoscenza: “Soltanto un’amicizia e basta. Lasciamo stare” gli dice e lui concorda.

Maria però interviene e gli fa notare che una relazione trovare qualche compromesso è normale e riesce a farli riappacificare e lui promette che proverà a farla contenta, venendole incontro. Dopo questa riconciliazione si passa ai protagonisti del Trono Classico con Matteo Ranieri.

Quest’ultimo è andato in esterna con Federica e Denise. Con entrambe le ragazze non sono esterne affatto facili, mi sembrerebbe che riesca a trovare un punto di incontro. Maria però mostra lui un video del dietro le quinte della scorsa registrazione, in cui Armando Incarnato chiede a Denis di restare.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, la famiglia si allarga: l’annuncio che spiazza tutti

Il cavaliere è interessato a fare la sua conoscenza, ma lei imbarazzata declina l’invito ma questo infastidisce comunque il bel tronista che in studio discute con lei ma anche con Federica che dal canto suo vorrebbe maggiori certezze, nonostante le sue colleghe siano convinte che sia lei la tronista e lui il corteggiatore.