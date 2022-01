Tre curiosità su Buckingham Palace che sicuramente non conoscevi

By

Oggi parleremo di alcune curiosità legate alla Royal Family. Ecco tre cose che non immagineresti mai di trovare dentro Buckingham Palace

Buckingham Palace è da sempre la residenza più importante appartenente alla Royal Family. È il luogo nel quale vive la Regina Elisabetta e non solo. Nel corso dell’anno (almeno fino a quando non è scoppiata la pandemia mondiale) vengono organizzati ricevimenti ufficiali per accogliere i principali capi di Stato del mondo e si organizzano diverse feste e balli.

Buckingham Palace conta 775 stanze, si estende su una superficie di circa 77 mila metri quadri ed ha un valore stimato di 1,3 miliardi di sterline. Secondo un recente studio, qualora Sua Maestà decidesse di trasformare questa residenza in un albergo, la Royal Family incasserebbe circa 175 milioni di sterline all’anno, poco più di 200 milioni di euro. Cifre da capogiro!

Naturalmente sarà molto difficile che accada qualcosa del genere, anche se molti turisti visitano ogni giorno la residenza della regina. Su Buckingham Palace sono state dette tantissime cose: aneddoti, segreti, gossip, descrizioni dettagliate delle stanze. Ci sono alcune curiosità che probabilmente non conosci ancora. Ecco tre cose che puoi trovare dentro Buckingham Palace ma che non immagineresti mai di vedere proprio in quel posto.

Tre curiosità divertenti su Buckingham Palace

Ecco tre curiosità molto stravaganti legate a Buckingham Palace che sicuramente non conoscevi, almeno fino ad oggi. Si tratta di cose che non immagineresti mai di trovare all’interno di una residenza reale:

Uno studio medico privato : il medico personale della Regina Elisabetta si chiama Timothy Evans ed ha uno studio, la Royal Mews Surgery, direttamente all’interno di Buckingham Palace. Lo studio offre assistenza sanitaria a tutti i membri della Royal Family ed al personale di Sua Maestà. Secondo alcune indiscrezioni, lo studio funzionerebbe solo su appuntamento per tutti, tranne che per la Regina Elisabetta II. Sua Maestà può usufruire delle cure mediche quando vuole;

Una cappella privata: questa cappella fu costruita su ordine della Regina Vittoria e del Principe Alberto nel 1844, all'interno del progetto per la creazione di un giardino invernale. L'ala nella quale si trova la cappella privata è stata distrutta dai bombardamenti tedeschi nel 1940 e poi successivamente riedificata altrove. Oggi, infatti, si trova nella parte sud-est del palazzo;

