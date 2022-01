Elodie rompe il silenzio e svela tutta la verità su Marracash

Elodie ha deciso di venire allo scoperto, raccontando per la prima volta tutta la verità sulla fine della sua storia con Marracash.

Elodie, oltre a far parlare per la sua bellissima musica, di recente è stata una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa a causa della fine della sua relazione con Marracash.

I due non si erano mai sbilanciati sui motivi che li avevano spinti a dirsi addio e in rete si è addirittura parlato di presunti tradimenti, ma la realtà sembrerebbe essere molto più distante di quanto si immagina. A distanza di mesi da quel momento, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, intervistata da Grazia, ha scelto di venire allo scoperto e di raccontare come sono realmente andate le cose tra loro.

Elodie ha rotto il silenzio su Marracash, spiegando per la prima volta al grande pubblico i motivi che li hanno spinti a dirsi addio e a terminare la loro relazione.

Marracash: Elodie viene allo scoperto e racconta tutta la verità

Elodie, durante il corso dell’intervista, ha scelto di parlare a cuore aperto in merito alla fine della sua relazione con Marracash rivelando che non ha mai amato troppo le etichette che si danno all’interno di una coppia in quanto ora tutti si aspettano che non facciano uno più parte della vita dell’altro ma così non è poiché il legame che li unisce è davvero profondo.

“Per me lui continua a essere famiglia“ ha subito messo in chiaro l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi durante il corso dell’intervista. “Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso. Così è successo anche con Fabio” ha poi proseguito la cantante.

“Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex?” ha poi chiesto in maniera retorica. “Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo” ha dichiarato la cantante.

“Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?” ha poi concluso Elodie sulla fine della storia con Marracash, rivelando un inedito tassello di cui il pubblico non era ancora a conoscenza su di loro.