Masterchef Italia 2022 anticipazioni: una clamorosa eliminazione

Masterchef Italia 11 giovedì 27 gennaio una nuova puntata per la sfida tra cuochi in erba, sempre sotto il severo giudizio dei tre super cuochi



Tutto pronto: anche questo giovedì torna Masterchef con un nuovo appuntamento in tv: riparte la sfida tra cuochi “in erba” che sognano di diventare come una delle tre star della cucina che li giudicano.

Si tratta di Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Saranno loro, come al solito, a giudicare e valutare i piatti dei concorrenti e decidere chi andrà avanti e chi invece dovrà tornare subito a casa. Come sempre, c’è un verdetto che rimane in sospeso, tenendo “in ansia” il pubblico per un’intera settimana. Si tratta del ballottaggio tra Bruno e Christian, che restano in sospeso in attesa del verdetto.

Masterchef, altra puntata: si comincia subito con la temutissima eliminazione

Intanto, una volta sciolto questo nodo i concorrenti dovranno affrontare le prove della puntata di stasera. Si parte dalla “Golden Mystery Box” in cui i cuochi dovranno trovare equilibrio tra gli ingredienti e usare al meglio le loro potenzialità. Ad esempio, da un lato ci sono sapori forti e molto sapidi, mentre dall’altro ce ne sono molto più delicati e particolari.

Ecco perché bisognerà fare un abbinamento di un certo tipo, molto particolare e sicuramente “indovinato”. Ospite della serata sarà lo chef Lele Usai, noto per essere un marinaio che cucina su barche e navi. La sua stella Michelin gli vale per gli squisiti piatti di pesce che prepara, tutti particolari ed elaborati.

Non mancherà neanche lo “Skill Test“, con le difficili prove tecniche. Questa volta saranno dedicate ai prodotti di origine animale. Ovviamente non mancherà la temutissima eliminazione e un ballottaggio da scoprire in vista della prossima puntata.