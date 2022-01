Scoppia l’amore tra due gieffini: lei svela tutto in diretta

Prima del GF Vip è nato l’amore tra due gieffini di questa sesta edizione di Alfonso Signorini. Lei ha spifferato tutto in diretta! Ecco che cosa ha rivelato nelle scorse ore.

Il GF Vip in quanto a storie d’amore potrebbe fare concorrenza perfino a Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi che ha lo scopo di trovare il compagno o la compagna della vita ai propri protagonisti. Tante, infatti, sono le coppie nate durante il corso di quest’edizione sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 ma alcune hanno preso vita da sole anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

A rivelarlo è la diretta interessata che intervistata ai microfoni di Casa Chi, ha ammesso di aver iniziato la frequentazione con un vippone che starebbe svolgendo il periodo di quarantena per poter entrare nella casa del GF Vip. Ma di chi stiamo parlando? Di una delle Princess più amate di sempre: Clarissa Selassiè, che tra una confidenza e l’altra ha sganciato una bomba senza nemmeno rendersene conto.

Clarissa Selassiè ha una relazione con un vippone: scoppia lo scoop al GF Vip

Clarissa Selassiè durante il corso dell’intervista ha ammesso che dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip sono stati tanti i ragazzi che le hanno scritto, ma soltanto uno tra loro ha colpito la sua persona e il fortunato, pensate un po’, si sta sottoponendo al periodo di quarantena per poter entrare nella casa più spiata d’Italia tra i nuovi concorrenti! Ecco che cosa ha rivelato la Princess:

“Ci sono stati un po’ di ragazzi che mi hanno scritto, ma in questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo che mi ha colpito in particolare. Vediamo come va! Sì è conosciuto, ma non posso dirvi chi è adesso! Ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché insomma, lo renderemo pubblico a breve. Abbiamo fatto un patto di fiducia fra me e lui, non posso dirvi il suo nome. E’ un ragazzo che ho conosciuto e ci stiamo sentendo, però ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello!” ha raccontato, ma chi sarà mai?.

A fare il loro ingresso al GF Vio dovrebbero essere Antonio Medugno, noto tik toker, ed Edoardo Donnamaria, uno dei giovani volti di Forum. Ebbene, secondo il noto portale Biccy, il fortunato sarebbe il tik toker in quanto lui e la Princess si seguono sui rispettivi profili social, mentre di Donnamaria non c’è traccia.