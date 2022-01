Lite furiosa al Grande Fratello Vip: volano stracci e parole forti

Lite fuorisa al Grande Fratello Vip: una battuta in radio scatena la pesante discussione tra le gieffine. Volano parole grosse.

Un momento di svago e di divertimento si è trasformato in un momento di tensione. Tutto è accaduto durante la radio del GF Vip che è partita ufficialmente oggi. Il Grande Fratello ha dato ufficialmente il via alla trasmissione radiofonica del reality. I primi tre concorrenti che hanno condotto la trasmissione radiofonica sono stati Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Kabir Bedi. Il secondo gruppo che ha provato l’ebbrezza di condurre un programma radiofonico è stato quello composto da Soleil Sorge, Barù e Jessica Selassiè.

A scatenare la nuova lite durante un mercoledì apparentemente tranquillo è stata una battuta di Soleil Sorge su Manila Nazzaro che, al termine della trasmissione, ha affrontato l’influencer dando il via alla discussione.

Soleil Sorge fa una battuta su Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip e scoppia la lite: la casa si schiera

L’amicizia tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro sembra giunta ai titoli di coda. L’ingresso di Delia Duran e la vicinanza a quest’ultima dell’ex Miss Italia ha portato Soleil ad allontanarsi da Manila. Mentre era in radio con Barù e Jessica Selassiè, la Sorge si è così lasciata andare ad una battuta che gli altri concorrenti hanno ascoltato in casa e che ha scatenato la dura reazione dell’ex Miss Italia.

Barù, durante la trasmissione radiofonica, ha tirato in ballo Manila Nazzaro portando Soleil a fare una battuta sull’ex Miss Italia. “Manila è in cucina a lavare i piatti. Se vuoi divertirti ci siamo noi”, ha detto Soleil che, rientrata in casa, ha chiesto un parere sulla trasmissione ai coinquilini. La risposta di Manila Nazzaro non si è fatta attendere.

LEGGI ANCHE —> Manuel Bortuzzo, l’importante gesto per Lulù Selassiè: l’incontro che convince tutti

“Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. Hai detto ‘se ti vuoi divertire stai qui altrimenti [vai da, ndr] Manila che sta lavando i piatti’. Non sei stata molto carina, va bene. Posso non leggerla come una battuta? Non puoi prendermi in giro perché mi faccio un mazzo anche per le cose tue”, ha detto l’ex Miss Italia.

LEGGI ANCHE —> Aldo Montano smaschera Alex Belli: cosa accade dietro le quinte al GF Vip

“Ah sì, ok, certo. Quindi non posso prendere in giro una cosa? Se volete fare un caso su questa battuta divertitevi ma io mi sono proprio rotta!“, ha replicato Soleil. Katia Ricciarelli ha dato ragione a Manila non condividendo le parole della Sorge mentre Barù ha esortato tutti ad avere un po’ più di leggerezza.