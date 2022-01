Pronti per l’Oroscopo del 27 gennaio 2022? I 3 segni top e i 3 segni flop

Scopriamo la classifica dell’Oroscopo di oggi? Gli Astri stanno scombussolando la situazione per le Case Celesti, niente è rimasto lo stesso. I Moti Retrogradi, la Congiunzione Astrale, Marte in Capricorno e la Luna Nera, hanno rivoluzionato tutto. Ma sapete che proprio oggi la Luna entra nel segno del Leone?

Non siate pigri, alzate gli occhi al cielo e godetevi il firmamento! Non c’è niente di più bello nell’esplorare le stelle e come queste condizionino la vita dei segni dello Zodiaco. L’Oroscopo di Instanews sta sempre attento a non perdere neanche uno spostamento, perché oltre a fornire delle indicazioni per i 3 segni più fortunati, e consigli per gli sfortunati, vi mostra un quadro completo della distesa celeste con i suoi misteri. Così che tutti possano scoprire quanto c’è di bello nel proprio destino.

Tenetevi forte, perché il cielo è in fibrillazione. Il mese di gennaio è un mese di inizi, e proprio come ogni principio ha il suo flusso di energie. Appunto, nel primo periodo dell’anno, queste sono state un po’ ballerine, e la condizione di instabilità ha senza dubbio sconvolto il cielo di molte Case Celesti.

Si è parlato del moto retrogrado del pianeta del Pensiero, Mercurio, e di quello dell’Amore, Venere, i quali hanno condizionato i segni rispetto le loro idee e pulsioni positive e negative dei sentimenti.

Poi la Congiunzione Astrale Aquario- Capricorno, ha garantito una brillantezza mentale e una voglia di intraprendere i propri obiettivi che con l’aggiunta di Marte, il pianeta dei guerrieri, proprio nel segno del Capricorno, ha donato un po’ più di tenacia e determinazione.

Ma è stato ieri che la Luna di Lilith, o Luna Nera, è entrata in opposizione con la Luna. Questa condizione ha generato incertezza nei segni, i quali spaventati dalla loro parte più debole, si sono mostrati per come sono davvero, senza filtri. Alcuni hanno reagito meglio, altri peggio, specialmente il Leone.

Ma è proprio con la Luna in Leone che il segno potrebbe riacquistare energie. Porterà maggiore comprensione dei propri errori, ma anche di constatazioni che alla fine si sono rivelate del tutto irrealistiche. Gennaio si chiude dando spazio alla verità, per ricominciare carichi l’anno.

Oroscopo: esplora il cielo di questi 3 segni, che fortuna!

La classifica dei big three è composta da tre segni che hanno fatto sali e scendi più di un ascensore nel cielo dello Zodiaco. Dall’Oroscopo di oggi si intravedono il segno d’aria più mutevole, i Gemelli, quello d’acqua più incompreso, il Cancro, per finire con l’enigmatico per eccellenza lo Scorpione. Nelle avversità avete dato il meglio di voi stessi. Se sei dell’Ariete consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Cari amici dei Gemelli chi vi capisce è bravo, ma non solo. Chi vi sa prendere, non potrà che avere il meglio di voi! Siete una perla rara, il problema è che decidete di essere in questo modo, solo quando vi gira, infatti siete imprevedibili come l’aria, l’elemento che vi governa. Diciamo che i moti retrogradi vi hanno dato una spinta maggiore sia al lavoro che in amore, ma è stata la Congiunzione Astrale che vi ha fatto canalizzare la brillantezza del pensiero in litigi inutili. Marte invece, vi ha dato energia. Lilith vi ha messo nella condizione di non mentire più a voi stessi, avete bisogno d’affetto. Consigli: riprendete ciò che vi spetta, pace e serenità, solo così sarete felici.

Passiamo al Cancro, sei stato molto criticato di recente, perché sembrava proprio che non ne facessi una giusta! Al lavoro ti sei buttato giù, mentre in amore hai preteso senza dare, chiudendoti nel tuo guscio indistruttibile. I moti, la Congiunzione e Marte ti hanno dato una spinta che qualche volta ti ha fatto eccellere, e poco dopo cadere. L’instabilità non ti piace, ma è dalle peggiori situazioni che potresti trovare il meglio di te. La Luna Nera ti ha fatto finalmente aprire gli occhi su ciò che vuoi. Consigli: vivi te stesso senza paure, te lo meriti.

Lo Scorpione vivrà molte influenze da parte della Luna in Leone, ma da bravo guerriero riuscirai a tenere testa a tutto e tutti. Le condizioni astrologiche degli ultimi tempi ti hanno messo a dura prova. Pensieri fissi, amori traballanti, contrasti al lavoro sono il tuo pane quotidiano, perché con la tu brillantezza del pensiero grazie alla Congiunzione, e alla combattività di Marte sei arrivato lontano. Allora, che ti manca? Consigli: continua a manifestare chi sei, fatti trasportare dalla verità della Luna Nera, e con quella in Leone, sfata tutte le illusioni di chi ti vuole male, punta al vero, sempre.

Che tragedia per questi 3 segni, fate attenzione!

Non fate passi falsi, perché il confine con il baratro è vicino. Negli ultimi giorni avete combinato un pastrocchio e lo si vede dall’Oroscopo cari Bilancia, Vergine e Toro. Con i vostri elementi, aria, terra e ancora terra, non avete canalizzato al meglio le energie. Fermatevi, finché siete in tempo. Se sei del Sagittario consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Facciamo i conti con una Bilancia capricciosa e instancabile nel litigare, dov’è finito il tuo lato socievole e amabile? O si tratta solo di una maschera di apparenza? Con la Luna Nera cadono le falsità, perché le insicurezze avanzano, specialmente se il resto degli Astri retrogradi e le Congiunzioni con gli ingressi di pianeti come Marte, favoriscono la crescita personale. Tu sei pronto a crescere, il problema è che forse non lo vuoi. Vorresti ancora del tempo per godertela. Consigli: non avere fretta va bene, ma non cullarti troppo, perché il destino è adesso nelle tue mani più che mai.

Passiamo alla Vergine che prima mette in pratica buoni consigli, e alla fine quando deve mettersi in discussione fino in fondo, perde ogni sicurezza conquistata. La strada che stavi percorrendo con i moti retrogradi, la Congiunzione e la sicurezza da Marte sono stati fondamentali per farti capire cosa desideri e come raggiungere i tuoi sogni. Perché con la Luna di Lilith sei caduto? Consigli: riprendi quei pass in avanti che avevi fatto, niente è perduto, ma l’insicurezza ti si legge in faccia. Non avere paura delle tue debolezze, sono la tua forza.

Infine, ma non meno importante, passiamo al Toro. Fiero, fedele e pigro, cosa hai fatto per cambiare prospettiva? Qualcosa l’hai fatta, ma non è bastato. Avevi bisogno di più tempo? Forse sì, ma non demordere perché puoi ancora riprenderti. Il pensiero, l’amore e la combattività si allenano giorno per giorno, specialmente se stai anche affrontando le tue fragilità interiori. Consigli: in amore non tornare ad essere geloso, ma vivi appieno quello che provi senza paura di perdere qualcuno. Mentre al lavoro credi nelle tue capacità, ma anche nella possibilità di cambiare idea. Sei forte, devi solo volerlo.