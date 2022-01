Aldo Montano smaschera Alex Belli: cosa accade dietro le quinte al GF Vip

Gf Vip, Aldo Montano, ospite di “Casa Chi”, ha raccontato la sua avventura con il Grande Fratello Vip svelando per chi farà il tifo

Nella casa del GF Vip non ci sono solo pettegolezzi e triangoli amorosi. Spesso, per fortuna, si generano anche cose positive e “costruttive”, come alcune splendide amicizie. E’ il caso di Aldo Montano, che ha avuto modo di conoscere meglio Manuel Bortuzzo. Tra i due è nata un’amicizia speciale e commovente.

Ma la casa del Grande Fratello Vip nasconde tante insidie. Ci sono molte personalità diverse al suo interno, ed è impossibile andare d’accordo con tutti. Ad esempio, il campione olimpico di scherma ha visto in un altro “vippone” una personalità molto diversa dalla sua. Per questo sono nate scintille anche dopo l’uscita dalla casa. Di tutte queste cose Aldo Montano ha parlato a “Casa Chi”, dove ha raccontato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello.

GF Vip, Aldo Montano svela tutto su Alex Belli e il loro rapporto difficile

Lo sportivo è uscito di sua spontanea volontà il 13 dicembre 2021, data iniziale per la fine del programma. I suoi impegni di lavoro non gli consentivano di trattenersi oltre. Ora che è fuori (ma lo vediamo in studio ogni lunedì e venerdì) ha detto di fare il tifo per un altro suo amico nella casa, ossia Davide Silvestri.

Non poteva mancare un passaggio sul suo “nemico”, ossia Alex Belli. I due sono stati protagonisti di un furibondo litigio in una delle ultime puntate, venendo quasi alle mani.

“Manuel è una persona umile, meravigliosa e molto matura nonostante i suoi 22 anni. Alex è il suo esatto opposto – ha spiegato Aldo – non è di certo un mio amico. Gira da mesi attorno a un tema che non è più interessante e non è nemmeno costruttivo. Lui prova a stuzzicarmi ma io non cedo. Non mi piace questo triangolo, non ci credo e non mi diverte per nulla. Anzi, onestamente ha un po’ rotto le scatole”, ha concluso il campione.