Ex Uomini e Donne svela la verità: “Ecco chi sono davvero”

L’ex di Uomini e Donne ha deciso di venire allo scoperto e di raccontare come stanno le cose ai fedeli sostenitori del programma di successo di Maria De Filippi.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha terminato da qualche tempo il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi. Certo, il suo finale è stato più amaro di quanto si potesse immaginare in quanto i telespettatori si aspettavano un classico felici e contenti ma il suo addio nel programma è stato circondato da liti e polemiche.

Andrea Nicole ha incontrato Ciprian di nascosto alla redazione, per viversi un momento di passione e intimità, per poi raccontare il giorno seguente in studio come sono andate realmente le cose tra loro scatenando l’ira degli opinionisti in studio. L’ex tronista ha abbandonato così il programma mano nella mano con la sua scelta e la loro relazione dura ancora adesso.

Alcuni telespettatori però continuano ad etichettare il suo percorso come il primo, nella storia del programma, affidato ad una donna transessuale, ma le cose stanno davvero così? Ecco che cosa ha dichiarato Andrea Nicole di Uomini e Donne a tal proposito.

Andrea Nicole di Uomini e Donne rompe il silenzio: la sua verità

Andrea Nicole ci ha tenuto a chiarire, durante i microfoni de Il Fatto Quotidiano che non lei non è una donna transessuale, ma semplicemente una donna in quanto ha portato a termine il suo percorso diversi anni fa e continuare ad etichettarla in questo modo dal suo punto di vista è alquanto giusto perché è quasi come se si volesse cancellare tutto ciò che ha conquistato duramente.

LEGGI ANCHE: Batosta per Gemma Galgani: nuova delusione a Uomini e Donne

“Ho visto titoloni secondo me errati” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, facendo riferimento a tutti coloro che hanno etichettato il suo percorso come il primo nella storia della trasmissione. “Transessuale definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa“ ha poi proseguito, spiegando la differenza tra le due parole e perchè è sbagliato definirla una persona transessuale.

“Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transessuale fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transessuale” ha dichiarato Andrea Nicole. “Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco” ha poi concluso amareggiata.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne puntata 25/1/22, che batosta: 2 di picche dietro le quinte

Andrea Nicole di Uomini e Donne ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I, con giusta causa, sul suo percorso nel programma.