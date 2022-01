“Vi presento chi sto frequentando“: ex gieffino rompe il silenzio e svela la verità

Questa edizione del Grande Fratello Vip è veramente ricca di scoop. Ogni giorno, una novità ci aspetta e sono sempre delle grandi sorprese.

Nelle ultime ore arriva una grandissima indiscrezione: un ex gieffino di questa edizione svela la verità: “Vi presento chi sto frequentando“.

Questo annuncio non se l’aspettava proprio nessuno e tutti sono impazziti.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha svelato l’ex gieffino

L’ex gieffino Alex Belli svela la verità: “Vi presento chi sto frequentando”

Alex Belli è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa da sposato con la modella Delia Duran, tradisce la moglie con vari baci artistici con l’influencer Soleil Sorge.

Da quel momento è successo di tutto: Alex viene squalificato, continua a mandare tweet a Soleil, offende Delia Duran, quest’ultima entra nella Casa, si prendono una pausa, Belli decide di mollarla.

Una solfa infinita, insomma, ma non è finita qua…

Il paparazzo Andrea Franco Alajmo svela un’indiscrezione pazzesca sull’attore durante la puntata di lunedì 24 gennaio a Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci.

Il ragazzo rivela di aver saputo da diverse fonti che Alex Belli sta già pensando ad un’altra donna. Altro che Soleil Sorge e Delia Duran.

“Vi posso dire che voci sempre più insistenti, continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove. A buon intenditore poche parole” confessa il paparazzo e continua: “Lui sta già pensando a un’altra. Questo mi arriva da diversi informatori, tra cui anche un ex concorrente del Grande Fratello dell’anno scorso, con amici in comune. Vi dico solo che lui ha già la testa da un’altra parte. Non ho ancora le fotografie, ma sicuramente si sta sentendo con qualcuno“.

Questa notizia sciocca i telespettatori che già si fidavano poco di Belli, figuriamoci adesso…

LEGGI ANCHE -> Manuel Bortuzzo emoziona tutti, struggente dedica a Lulù Selassiè

Alex ha deciso di mollare sua moglie Delia e Alfonso Signorini ha letto il suo tweet durante la diretta della puntata di lunedì 24 gennaio.

“Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito dalle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola” scrive l’attore.

LEGGI ANCHE -> Lulù Selassiè, l’ultima sorpresa di Manuel Bortuzzo sotto il cuscino

Belli molla la moglie, adesso diverse fonti attendibili rivelano che si stia frequentando con un’altra donna. Cosa sta succedendo?

LEGGI ANCHE -> Coming out al Grande Fratello Vip: la confessione nel cuore della notte

Ecco che arriva l’ex gieffina e svela la verità con un tweet. L’attore risponde ai rumors degli ultimi giorni e scrive: “Vi presento chi sto frequentando, si chiama Bella“.

Si tratta della sua cagnolina e le dedica in modo ironico una canzone al pianoforte.

Non so voi, ma io non mi fido più di lui. Ogni volta ha una versione diversa, tante parole per poi dire nulla e adesso tante fonti rivelano lo stessa indiscrezione. Secondo me c’è qualcosa di vero ed è Alex Belli che non ha svelato la verità.

Riusciremo a scoprire tutto solo con il passare del tempo e continuando a seguire il GF Vip