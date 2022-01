Il Grande Fratello Vip perde la sua star: non ci sarà più!

Grande Fratello Vip, uno dei protagonisti più discussi ha lasciato l’Italia: nelle prossime puntate non potrà tornare in studio. Il motivo

Piaccia o no, è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, la sesta. Anche ora che è uscito (già da qualche tempo dalla casa) è sempre al centro dell’attenzione, come se nemmeno avesse lasciato il reality.

Ha creato un intrecciato triangolo amoroso basato sull’equivoco e sulla “molteplicità” di affetti, utilizzando (probabilmente a sproposito) la parola amore: forse con un po’ troppa leggerezza. Parliamo di Alex Belli e di tutto quello che ha combinato all’interno della casa del Gf Vip, a partire dalla storia “d’amore” (che lui chiama amicizia “amorosa”) con Soleil Sorge e fino ad arrivare alla moglie Delia Duran.

Grande Fratello, il discusso protagonista “sparisce” per un po’… o per sempre?

La donna non solo vuole lasciare il marito, ma si è infilata in un intricato intreccio, visto che è entrata lei stessa nella casa: per una convivenza “forzata” con Soleil. Lui intanto è stato protagonista di altre discussioni (e litigi) in studio, senza mancare di qualche sortita nella casa per confrontarsi con Soleil e la moglie. Tuttavia, i fan del belloccio attore dovranno rassegnarsi a non vederlo per un po’.

Ebbene sì, perché Alex Belli è partito: come ha lui stesso puntualmente comunicato attraverso le “storie” su Instagram, è partito per l’estero. Destinazione Egitto, Sharm el-Sheik assieme ad Alessandro Filippo, suo socio in affari. Sembra essere una vacanza, ma a quanto pare Belli descrive il viaggio come esigenze lavorative.

Non dovrebbe trattenersi a lungo, ma quando tornerà dovrà rimanere (come da legge) 10 giorni in quarantena. Questo significa che Alex salterà circa quattro puntate (se non di più) del Grande Fratello. I suoi ammiratori ne sentiranno la mancanza? Forse. Ma tutti gli altri probabilmente non più di tanto…