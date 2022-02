Test: di cosa hai bisogno per essere veramente felice?

Il test di oggi riguarda la tua vita. In base alla scelta che farai, potrai scoprire di cosa hai bisogno per essere felice

Il test di oggi riguarda la tua felicità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti della tua vita privata che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, si tratta di tre oggetti o situazioni completamente diverse tra loro: un pc spento in un prato, un’altalena ed un fuoco da campo. Quale immagine scegli? Fai la tua scelta e scopri di cosa hai bisogno per essere veramente felice. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Pc spento in un prato: il computer spento rappresenta la tua voglia di lasciare tutto e scappare. Hai scelto questa immagine perché il pc è immerso nel verde, hai trovato un senso di serenità. Ed è proprio questo che ti serve per essere felice. Adesso è arrivato il momento di fare un passo indietro e pensare soltanto a te stesso, non vale la pena stressarsi tutti i giorni se poi devi rinunciare agli affetti famigliari. Non è questo che vuoi veramente.

Altalena : questa scelta manifesta la tua voglia di tornare bambino. Hai bisogno di spensieratezza, di vivere lontano dalle preoccupazioni della tua vita quotidiana. Stai passando un periodo difficile, ti sembra di non poterne uscire. L’altalena rappresenta la tua voglia di evasione.

: questa scelta manifesta la tua voglia di tornare bambino. Hai bisogno di spensieratezza, di vivere lontano dalle preoccupazioni della tua vita quotidiana. Stai passando un periodo difficile, ti sembra di non poterne uscire. L’altalena rappresenta la tua voglia di evasione. Fuoco da campo: hai scelto il fuoco perché hai voglia di cambiare. Raramente riesci a stare troppo a lungo nello stesso posto e adesso non vedi l’ora di vedere luoghi e volti nuovi. Non aver paura, fallo e basta!

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale immagine hai scelto? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.