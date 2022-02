Katia Ricciarelli, il dramma raccontato in diretta: “Non c’è più con la testa”

Durante una chiacchierata con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha fatto un’inaspettata confessione

Le cinque serate del Festival di Sanremo hanno tolto una diretta del Grande Fratello Vip (l’appuntamento di venerdì è saltato) ma di certo le attività all’interno della casa di Cinecittà non si sono fermate. I concorrenti, ancora numerosi quando manca poco più di un mese alla finale, si confrontano e spesso arrivano delle confessioni inaspettate.

Una di queste riguarda la dolce Katia Ricciarelli, che parlando con le amiche ha detto qualcosa di importante che riguarda la sua famiglia. “Nella mia vita ci sono solo due persone che contano – ha detto la Ricciarelli – si tratta di un amica e di una amica. Poi c’è anche mia sorella, ma è come se non ci fosse”. E’ questa la frase che ha scosso gli altri concorrenti del reality.

Grande Fratello Vip, la tragica confessione di Katia Ricciarelli

L’ex soprano, infatti, ha raccontato di non avere più un rapporto con la sorella, che è da tempo ricoverata. “Purtroppo lei non c’è più – ha spiegato l’ex moglie di Pippo Baudo – in quanto non c’è con la testa e nemmeno col fisico”, ha chiarito.

La Ricciarelli ha spiegato di essere molto triste per le sorti di sua sorella, e che il rapporto si è perso a causa delle difficili condizioni della donna. Inoltre, come non tutti sanno, Katia ha perso una seconda sorella, che è morta a soli 29 anni. La causa del decesso è stato un grave incidente stradale.

“Dopo questa tragedia mia madre ha cominciato ad avere dei problemi – ha detto la concorrente del Grande Fratello – ora è passato tanto tempo e non me ne frega niente. Il futuro non lo conosciamo e ci tocca soltanto vivere il presente”, ha concluso con amarezza e non senza commozione la Ricciarelli.