La talpa anticipazioni: il ritorno in tv con una nuova conduttrice

La Talpa è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma questa volta con una nuova conduttrice al timone del progetto.

La Talpa, nonostante sia stato trasmesso soltanto per due edizioni, una in Rai ed una in Mediaset, ha fatto la storia del piccolo schermo degli italiani. Il pubblico, infatti, da tempo sogna il suo ritorno e sembrerebbe che dopo numerosi anni di assenza sia finalmente arrivato il momento giusto.

Mediaset, dopo essere venuta a conoscenza probabilmente dall’interesse di Netflix al programma, ha scelto subito di acquistarne i diritti e questo vuol dire che intende investire nuovamente nel prodotto, ma chi ci sarà al timone del programma? Purtroppo è stato confermato che la sua storia conduttrice, colei che ha portato il format al successo, Paola Perego non farà parte dello show.

Molto probabilmente perché al momento la conduttrice ha un contratto con la Rai e il programma invece è stato acquistato da Mediaset. Per questo motivo è necessario cambiare il nome della padrona di casa e sembrerebbe che la rete abbia scelto di puntare tutto su di Lei!

Anticipazioni La Talpa, Mediaset stravolge tutto: ecco la possibile conduttrice

In un primo momento le Anticipazioni de La Talpa avevano parlato di una possibile conduzione di Barbara d’Urso, ma sembrerebbe che l’azienda abbia scelto di cambiare idea, in quanto il nome della conduttrice è stato associato a quello della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, ma nulla sembrerebbe essere certo.

Secondo quanto riportato da Donna Pop, l’azienda avrebbe scelto di puntare tutto su un volto storico di canale 5 che da anni colleziona ottimi ascolti attraverso il programma di cui ha eredito le redini proprio da Barbara d’Urso. Di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Federica Panicucci! Secondo il noto portale, l’azienda avrebbe deciso di puntare tutto su di lei per la conduzione di uno dei reality show più attesi dal pubblico del piccolo schermo, che da anni aspettava di poter assistere al suo ritorno in tv. Purtroppo però al momento non c’è assolutamente nulla di certo e queste sono soltanto voci di corridoio. Anche perché la conduttrice non si è mai sbilanciata a tal proposito, ma secondo alcuni indiscrezioni sembrerebbe che la rete stia scegliendo un programma di affidarle in prima serata e quale occasione migliore di questa qua che si è appena presentata?

Federica Panicucci condurrà La Talpa? Almeno per il momento non ci sono conferme, ma siamo sicuri che grazie alla sua classe ed eleganze saprebbe riportare il programma allo splendore e al successo di un tempo. Per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.