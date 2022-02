Amici 2021 anticipazioni, colpo di scena: pesante eliminazione

By

Riecco Amici di Maria De Filippi con il classico format dopo lo stop di una settimana fa: cosa è successo in puntata e le anticipazioni di oggi

Dopo le varie problematiche legate al Covid e l’annullamento di una registrazione, torna il classico format di “Amici“. La scorsa domenica, infatti, andò in onda uno speciale basato su un “montato” messo insieme all’ultimo momento.

Stavolta tutto è andato per il meglio, visto che sabato si è registrata la puntata che sarà trasmessa oggi alle 14. Il “Vicolo delle News” ha anticipato qualcosa che vedremo durante l’appuntamento di oggi. Spazio al grande ospite del giorno, l’attore romano Carlo Verdone che giudicherà i cantanti in gara. I voti dovrebbero essere questi: Alex e Sissi voto 10, Aisha e Calma 9,5, Lda e Albe 8,5, Crytical 8.

Amici, una pesante eliminazione ha scosso la scuola

C’è stata anche la sfida comparata che ha visto contro Calma e Alex, che hanno cantati dei vecchi brani di Bon Jovi. A vincere è stato Alex. Altra ospite della giornata l’attrice Vanessa Incontrada, che sta per tornare su Canale 5 con una nuova fiction.

Alessandra Celentano, poi, avrebbe voluto vedere Mattia in sfida, ma non essendo ancora guarito al 100% dall’infortunio non è stato giudicato pronto. Ecco perché il discorso è rimandato. Al ballerino Leonardo, invece, è andato un nuovo banco.

Ma il pezzo forte della puntata è la pesante eliminazione di Cosmary, che non ce l’ha fatta e ha lasciato il talent. Garrison ha esaminato la sua sfida, ma la ragazza non ha superato la prova e ha dovuto salutare la scuola. In lacrime i suoi amici, tra cui un affranto Alex.