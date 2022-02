L’affondo in diretta di Soleil Sorge: la gieffina non perdona

Soleil Sorge è uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello Vip. La gieffina è sempre al centro di scontri, intrighi e scandali.

Entrata nella Casa più spiata d’Italia, Soleil si è subito avvicinata all’attore Alex Belli, sposato da un anno con la modella Delia Duran. Dopo mesi di flirt, arrivano i baci artistici e le coccole sotto le coperte.

Alex poi viene espulso dal GF Vip, perché non ha seguito il regolamento del gioco ed ha deciso di tornare da Delia Duran.

Quest’ultima decide poi di entrare nel reality per prendersi una pausa dall’attore e riflettere sul suo matrimonio.

Manila Nazzaro, amica stretta di Soleil, accoglie a braccia aperte Delia e l’influencer decide di allontanarsi ufficialmente dall’ex Miss Italia.

La Sorge non perdona il comportamento di Manila e, in compagnia di Katia Ricciarelli, la affonda in diretta.

Soleil Sorge non perdona Manila Nazzaro e non solo: l’affondo in diretta

Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli sono divenute amiche strette nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nell’ultimo periodo, però, la Sorge si è allontanata dall’ex Miss Italia, mentre Katia fa la spola tra l’una e l’altra.

In un momento di relax, Soleil si trova in compagnia della cantante e spara a zero su Manila, ma anche su Alex Belli e Delia Duran.

E’ proprio da quest’ultimi che inizia a sparare i colpi.

“E’ stato tutto esasperato per fare uno show televisivo e basta perché non c’è un minimo di coerenza tra di loro. Io e Alex eravamo estremamente complici, è nata tra di noi una bellissima amicizia, poi è stato rovinato tutto da un fraintendimento generale” si confida Soleil.

“Quello che è successo dopo è tutto sconclusionato sia da parte di Alex che di Delia” continua ad esporsi la gieffina: “Si dovrebbe parlare di sessualità e dell’amore in modo molto più delicato e pulito“.

Katia in ascolto annuisce con la testa e dice: “Anche secondo me“.

Soleil comunque continua a difendere il suo amico Belli: “Alex è stato chiaro ultimamente“. L’influencer si riferisce al fatto che l’attore abbia ufficialmente chiarito la sua posizione rispetto alla sua storia con Delia.

“Capisco anche lei che voglia mettere fine a questo rapporto, ma non va fatto in questo modo” confida la Sorge e aggiunge: “Lui ha detto che si è innamorato, ma che era uno sbando. Secondo me l’unica cosa che si capisce è che stanno esasperando tutto. Vederlo fare queste cose qui mi delude e mi ferisce“.

E poi Soleil dice che non fa mai la vittima…

Ma ecco che la gieffina ha parole dolci anche per la sua nuova “nemica”, Manila Nazzaro. Soleil non perdona e l’affonda in diretta; non riesce ancora ad accettare che l‘ex Miss Italia si sia avvicinata alla Duran.

“Delia ci sta marciando sopra per farsi il suo percorso. Poi consiglia da Nathaly, Miriana e Manila. Mi sembra tutto così strano […] Capisco darle il supporto e non escluderla. Un conto è essere gentili e un conto è un atteggiamento così. Sembra essere diventata la sua migliore amica. Quello è eccessivo” conclude l’influencer.

Katia Ricciarelli che si professa amica sia di Soleil e Manila, non difende la Nazzaro e non interviene per fare da paciere tra le due.

Soleil Sorge non perdona Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia è molto chiara con l’influencer, ma quest’ultima continua a non comprendere il suo comportamento. Riusciranno a ritrovare l’amicizia perduta o l’affondo in diretta farà naufragare definitivamente la loro amicizia? Solo il tempo ci svelerà la verità