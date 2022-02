Lulù Selassiè, fidanzata Manuel Bortuzzo: la promesse e i progetti futuri

Lulù Selassiè, la fidanzata di Manuel Bortuzzo, dalla casa del Grande Fratello Vip, gli fa una promessa e svela i progetti futuri.

Lulù Selassiè, la fidanzata di Manuel Bortuzzo, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, in attesa di poterlo riabbracciare e poter vivere la storia d’amore nata nella casa di Cinecittà, svela i progetti futuri di coppia e si lascia andare ad un’importante promessa d’amore. Il sentimento che ha avvicinato Manuel e Lulù sin dai primi giorni di permanenza nella casa del GF Vip, è creasciuto con il tempo.

Dopo vari alti e bassi, dopo varie discussioni, entrambi hanno capito di essere profondamente innamorati ed ora che Manuel ha dovuto abbandonare il reality per alcune situazioni legate alla propria salute, non vedono l’ora di poter stare nuovamente insieme.

Lulù Selassiè, la promessa d’amore al fidanzato Manuel Bortuzzo

Se Manuel Bortuzzo ha avuto bisogno di più tempo per capire di essersi innamorato di Lulù, la Selassiè ha sempre avuto le idee molto chiare sui propri sentimenti. Nonostante in tanti, più volte, le abbiano detto di allontanarsi da Manuel e chiudere definitivamente la storia, Lulù non si è mai arresa e, consapevole di ciò che le diceva il nuotatore quando le telecamere del Grande Fratello Vi non li inquadravano, non ha mai gettato la spugna. Alla fine, anche Manuel ha capito di essere totalmente innamorato di lei al punto da averle dedicato un tatuaggio d’amore.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù, sentendo profondamente la mancanza di Manuel, durante una chiacchierata con Manila Nazzaro, ha parlato della possibilità che il fidanzato torni a camminare lasciandosi andare anche ad un’importante promessa d’amore.

“Io darò tutto l’amore che posso dargli perché è una persona buona, deve stare bene. Io lo accompagnerò dappertutto, me lo sento che succederà (che tornerà a camminare, ndr). Voglio che questo incubo finisca per lui. Anche lui credo che sia un angelo, io non ho mai trovato una persona così, mai…”, ha detto Lulù.



“Non me lo sarei mai aspettato di entrare qua e trovare un amore. Come lui… Pensa che gli unici profili che ho visto prima di entrare erano il suo, quello di Sophie e di Gianmaria, per curiosità perchè ho visto persone in comune. Non me lo sarei mai aspettato. Io voglio stare con lui per sempre, per tutta la vita“, ha aggiuto.



Lulù: “Io lo accompagnerò dappertutto,me lo sento che succederà (che tornerà a camminare).”

Manila: “L’amore ti dà una forza immensa.”

Lulù: “..Quando sai che sei amato dalla persona che ami.. lui è il mio angelo, non ho mai trovato una persona così.”#gfvip #fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/EluIUvsVx3 — BL 💐 (@rainbow20202020) January 28, 2022

Manila a Lulù: “Quando sei inglobato in un dramma non guardi, sei riuscita a penetrare in questo buio.. la luce eri tu in quel momento. Innamorandosi ha capito che ha un amore, un futuro da costruire. Lui è cambiato e vi siete migliorati a vicenda.”#gfvip #fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/pEWBAxo3Gn — BL 💐 (@rainbow20202020) January 28, 2022

Parlando con Giucas Casella, poi, ha aggiunto: “Ci vogliamo sposare, vogliamo stare insieme per sempre. Lo amo proprio, mi fa sentire unica… Che non mi ero mai sentita così io, mai. E’ veramente una persona unica!”.