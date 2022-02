Jennifer Bortuzzo, la sorella di Manuel Bortuzzo, dopo aver incontrato Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip, le dedica dolci parole sui social.

Jennifer Bortuzzo è una delle sorelle di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è stato un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 2021 dove si è mostrato con tutte le sue fragilità arrivando al cuore del pubblico. Nella casa di Cinecittà ha trovato anche l’amore innamorandosi di Lulù Selassiè con cui è fidanzato. A seguirlo da lontano c’è sempre stata la sua famiglia.

Oltre a papà Franco che è andato a trovarlo nella casa due volte, oltre a mamma Rossella che ha riabbracciato la sera in cui ha ufficialmente abbandonato il reality, oltre al fratello Kevin che ha potuto rivedere grazie ad una sorpresa organizzata dal Grande Fratello, Manuel ha rivisto, sempre nella casa di Cinecittà, anche la sorella Jennifer.

Jennifer Bortuzzo, sorella Manuel Bortuzzo: le parole per Lulù Selassiè

Dopo aver incontrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 il fratello Manuel, Jennifer Bortuzzo aveva avuto la possibilità anche di salutare tutti gli altri concorrenti cogliendo così l’occasione per fare un ringraziamento speciale a Lulù Selassiè per tutto l’amore che ha sempre dimostrato nei confronti di Manuel.

LEGGI ANCHE —> Franco Bortuzzo, papà Manuel Bortuzzo: “Ecco cosa penso dell’amore con Lulù”

“Lulù ti ringrazio tantissimo per essergli stata sempre vicina, per avergli dato serenità in questi mesi”, erano state le parole di Jennifer che, poi, sui social, nel ripercorrere quella che è stata l’avventura del fratello al Grande Fratello Vip, ha voluto ancora ringraziare Lulù.

LEGGI ANCHE —-> Manuel Bortuzzo, tatuaggio d’amore per Lulù Selassiè: il significato

“Quando ti ritrovi ad aver pochi minuti per dire ciò che senti, diventa difficile esprimere al meglio il concetto, ma per fortuna noi due siamo così semplici, ci basta scambiare gli sguardi per capirci al volo.

Ripensavo alla domanda che mi ha fatto Alfonso “Com’è stato Manuel nell’infanzia?”. Manuel nell’infanzia era un terremoto, non lo fermava nessuno, era energia pura, e le cose al giorno d’oggi non sono cambiate di una virgola.

È sempre stato un fratello presente, pronto a difendermi in qualsiasi circostanza. Probabilmente essendo più piccolina ha sempre avuto un occhio di riguardo e mi ha sempre protetta. È vero anche però, che non faceva caso al fatto che fossi una femminuccia, quindi “far la lotta” era all’ordine del giorno. Per fortuna poi è nato Kevin e le cose son un po’ cambiate.

Dentro la casa del Grande Fratello, hai fatto un percorso bellissimo, difficile è vero, ma so che nonostante le difficoltà hai sempre cercato un modo per superarle e mostrare la parte migliore di te.

Voglio ringraziare ancora una volta Aldo Montano per esser stato un fratello maggiore eccezionale e Lulù Selassiè per non aver mai smesso d’amarti. Se c’è amore alla base, ogni ostacolo che la vita ti pone, risulta più semplice.

E posso assicurarti che la tua famiglia ti ama tantissimo.

Felice di riaverti a casa”, ha scritto Jennifer.