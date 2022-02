Franco Bortuzzo, il papà di Manuel Bortuzzo, svela cosa pensa di Lulù Selassiè e della storia d’amore tra lei e il figlio.

Franco Bortuzzo è il padre di Manuel Bortuzzo. Durante la permanenza di Manuel nella casa del Grande Fratello Vip 2021, il signor Franco ha seguito tutto ciò che accadeva al figlio rilasciando anche diverse interviste. Durante i primi mesi di conoscenza tra Manuel e Lulù Selassiè, il signor Bortuzzo aveva espresso dubbi sulla possibilità tra che Manuel e Lulù potesse nascere l’amore.

Schietto e diretto, il signor Franco aveva dichiarato di avere qualche perplessità sulla compatibilità tra Manuel e Lulù. I due, tuttavia, dopo vari alti e bassi, sono riusciti a trovare un equilibrio ed oggi sono innamoratissimi al punto da contare i giorni in cui dovranno stare ancora separati dal momento che Lulù è ancora nella casa del Grande Fratello Vip mentre Manuel ha dovuto abbandonare per alcune problematiche legate alla sua salute.

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel svela cosa pensa realmente della storia d’amore con Lulù Selassiè

Cosa pensa ora Franco Bortuzzo della storia tra il figlio Manuel e Lulù Selassiè? A svelarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000.

“All’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il GF Vip è un gioco eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico. Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Hanno avuto delle diatribe, inizialmente Manuel necessitava di tranquillità, sono cose che capitano se si vive 24 ore su 24 assieme, ma poi si sono chiariti. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza“, ha detto il signor Franco.

Manuel e Lulù, molto innamorati, hanno tanti progetti insieme tra i quali quello della convivenza. A tal proposito, il signor Franco ha detto: “Sarei felice, ma secondo me prima di fare questo passo dovranno pensarci. Tra la fine del GF e la decisone di andare a vivere insieme ci vorrà del tempo per organizzare. Abbiamo una casa tutta nostra, possono vivere qui”.

Manuel, inoltre, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, parlando della possibilità di andare a convivere con Lulù, ha detto: «Magari, in questo momento sono sotto un treno, é triste guardarla da fuori. Sono andato a conoscere la sua famiglia, sono stato ore con sua sorella Clarissa per sentirmi vicino a lei e non vedevo l’ora che ci fosse la puntata per salutarla». E sulla reazione del padre, ha aggiunto: «Lui è contento se mi vede felice, sta capendo».