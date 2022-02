Nel giorno del terzo anniversario della terza sparatoria, Manuel Bortuzzo riceve il messaggio del padre mentre Lulù al Gf Vip crolla.

Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 quando Manuel Bortuzzo rischiò di morire. Al termine di una festa di compleanno finita troppo presto, Manuel, in compagnia di alcuni amici, decise di concludere la serata in un locale. Dopo essersi fermato per acquistare le sigarette, però, un colpo di proiettile lo colpì. Manuel, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha raccontato di essere vivo per 12 millimetri, un numero che ha deciso di tatuarsi.

La sparatoria ha cambiato totalmente la vita di Manuel. Da tre anni la sedia a rotelle fa parte della sua quotidianità. Nel giorno del terzo anniversario della sparatoria, il padre Franco gli ha dedicato un dolcissimo messaggio.

Le parole di papà Franco per Manuel Bortuzzo tre anni dopo la sparatoria che gli ha cambiato la vita

Dopo la sparatoria, la famiglia Bortuzzo si è stretta intorno a Manuel aiutandolo a trovare la forza per reagire. A Roma, con lui, si è trasferito papà Franco che, su Instagram, ha voluto scrivergli poche, ma significative parole.

“Tre anni al tuo fianco, ora puoi volare da solo”, ha scritto tra le Instagram Stories. “Oggi tre anni fa pensavo di perderti. Felice di averti al mio fianco ❤️ti voglio bene e ti auguro ogni bene”, ha scritto nella didascalia che accompagna il post che ha dedicato a Manuel.

Lo stesso Manuel, nella casa del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di essere pronto a farcela da solo. “Uno dei miei obiettivi era quello di capire che posso farcela da solo. Ce l’ho sempre fatta grazie alla famiglia e credo, fuori, di riuscire a farcela grazie ad una donna che mi ama”, ha detto Manuel facendo riferimento alla storia d’amore con Lulù Selassiè che gli ha restituito un po’ di colore alla vita.

LEGGI ANCHE —> GF Vip daytime 3/2/22, il gieffino arriva al limite: “Perché dovete forzarmi?”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 c’è ancora Lulù Selassiè che, dopo l’abbandono di Manuel che ha dovuto lasciare la casa per salvaguardare la propria salute, sta attraversando un momento difficile.

LEGGI ANCHE —> Manuel Bortuzzo piange per Lulù a Verissimo: il primo ti amo e il futuro insieme

Più volte non ha trattenuto le lacrime sfogandosi con le persone a lei più vicine sostenendo di sentire profondamente la mancanza di Manuel e di sentirsi sola. Per farle sentire il suo amore, anche a distanza, Manuel le ha inviato un messaggio aereo che ha lasciato senza parole un’emozionata Lulù che spera di poter riabbracciare Manuel il giorno di San Valentino durante una sorpresa che potrebbe regalarle il GF Vip.