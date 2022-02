Urla fuori dalla Casa, paura al GF Vip: la reazione dei vipponi

Il Grande Fratello Vip è ricco di sorprese. Nelle ultime ore, una concorrente sente delle urla fuori dalla Casa e corre a riferirlo alle sue amiche.

La Casa è scossa e divisa. Il pensiero su queste parole è contrastante e la paura al Grande Fratello Vip è palpabile.

Scopriamo insieme cosa è accaduto e quali sono state le reazioni dei nostri vipponi

Urla fuori dalla Casa, paura al GF Vip: Manila Nazzaro sente tutto

Manila Nazzaro sta vivendo un momento di evoluzione. Amica stretta dal primo giorno con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, la gieffina sta aprendo gli occhi e giorno dopo giorno si è allontanata da loro.

Manila non lo ha fatto con cattiveria, ma le è venuto naturale dopo l’arrivo della moglie di Alex Belli e nemica di Soleil, Delia Duran.

Quest’ultima, dopo solo tre settimane nella Casa, ha vinto contro Soleil ed è divenuta la preferita dal pubblico.

La Sorge, evidentemente basita quando ha scoperto la notizia, si è allontanata ancora di più da Manila e la offende in compagnia di Katia Ricciarelli.

Manila, dal canto suo, parla male solo dell’influencer e tutte le parole che usa sono note alla gieffina, quindi non le parla alle spalle. Anzi, ha anche cercato più volte di chiarire con la Sorge, ma questa non ha mai voluto affrontarla.

Nelle ultime ore, la nostra Nazzaro ha sentito delle urla fuori dalla Casa e le accuse sono pesanti.

Tra le varie frasi una colpisce la gieffina e queste sono le parole usate: “Gatta morta” nei confronti di Soleil.

Manila corre subito dalle sue due amiche Nathalie Caldonazzo e Delia Duran a riferire l’accaduto. Non la rivela per parlare male della gieffina, ma piuttosto per far comprendere la bassezza di questa frase.

“Queste cose non mi piacciono” rivela l’ex Miss Italia alle amiche e aggiunge: “Mi ha disturbato questa cosa“.

Delia e Nathalie non sono buone tanto quanto Manila. Loro credono che le stia bene e che sia tutto Karma che ritorna.

“La gente vede amore” risponde prontamente la Duran, mentre Nathalie aggiunge: “La cattiveria… giusto? Stesso motivo per cui…”

Ma la Caldonazzo viene interrotta da Delia che le dice: “Amore non parlare“.

Miriana lascia la stanza evidentemente scossa dalle urla appena sentire, mentre Delia si avvicina all’orecchio di Nathalie e le sussurra qualcosa all’orecchio.

Le due ragazze se la ridono, ma l’occhio attento del Grande Fratello Vip le riprende subito e gli dice di indossare il microfono.

Hanno urlato “gatta morta” a Soleil.

Manila si è dissociata ma è andata subito a riportarla a Delia e a Nathalie che ovviamente hanno goduto. Ricordate che il male che fate gridando cose del genere vi ritornerà indietro.

Perché Delia Duran ha zittito Nathalie Caldonazzo? E cosa le ha detto all’orecchio? Questo lo scopriremo solo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro è scossa e la paura al GF Vip è palpabile. L’opinione della Casa continua ad essere divisa su Soleil Sorge