Alta tensione al Grande Fratello Vip: “Che siamo schiavi?”

By

“Che siamo schiavi?“: alta tensione al Grande Fratello Vip

Questa edizione del Grande Fratello Vip è ricca di intrighi amorosi, flirt, attacchi, provocazioni e baci artistici.

Un tema, però, rimane ricorrente in tutte le edizione del reality show: le pulizie.

L’igiene della Casa è sempre stata gestita sin dal primo giorno dall’ex Miss Italia, Manila Nazzaro. La gieffina ha sempre avuto un occhio di riguardo per questo argomento e si è occupata anche delle divisioni dei turni e dei compiti.

Ma un gieffino non ce la fa più e sbotta nervoso con alcuni concorrenti. “Che siamo schiavi?” si domanda furioso il vippone. C’è alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, ma vediamo insieme chi si è innervosito e perché

Alessandro Basciano arrabbiato nero: alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano è un ex volto del dating show Uomini e Donne. Entrato nella Casa da più di un mese, il bel Basciano è stato ripreso più volte, perché non si occupava delle pulizie.

Da quando è stato accusato di ciò, Alessandro ha preso le pulizie come una sfida e vuole dimostrare a tutti che lui ci tiene a rispettare i turni assegnati.

Il suo intento è quello di aiutare Manila Nazzaro che sin dal primo momento nella Casa si è occupata dell’igiene.

Dopo la puntata di lunedì 31 gennaio, Basciano si trova in cucina e trova per l’ennesima volta dei piatti e bicchieri sporchi. Il gieffino vuole scoprire a tutti i costi chi è l’artefice di questa maleducazione ed è sempre più innervosito ogni giorno sempre di più.

Il problema è che Alessandro non ha ancora scovato il colpevole. Questo lo fa arrabbiare molto e l’alta tensione al Grande Fratello Vip è palpabile.

“Parlare con i muri. Bisogna farlo presente, dirlo a Katia. Poi non vi lamentate se faccio qualche casino, che ho i nervi tesi” dice furioso il bel Basciano dopo aver ritrovato per la milionesima volta dei piatti sporchi nel lavandino.

LEGGI ANCHE -> Notte di fuoco al Grande Fratello Vip: “Mai accaduto in 40 anni di vita”

“Io giuro che se becco chi fa una cosa del genere, becca le conseguenze. Che siamo schiavi?” continua innervosito il gieffino.

LEGGI ANCHE -> Jessica Selassiè e Barù a letto insieme, ma non è come sembra: la verità al GF Vip

Davide Silvestri e Barù, anche loro in cucina, cercano di far calmare Alessandro e gli dicono di lasciare stare tanto è una battaglia persa in partenza.

LEGGI ANCHE -> “Sono uscito fuori di testa”: il vippone distrutto, le scuse in diretta al GF Vip

“Come becco la mossa di uno che lascia un bicchiere e se ne va… Mi faccio eliminare piuttosto, ma siete tutti testimoni. Sì, sono matto. Io la prendo come una questione di principio e mi dispiace vedere Manila sempre a pulire. Tanto lo becco, vedrai come lo smaschero” dichiara Alessandro Basciano.

Vuole portare a termine la sua missione e beccare assolutamente chi è il maleducato che non segue le regole.

Alessandro Basciano riuscirà a riportare l’ordine nella Casa o il maleducato si muoverà a piede libero senza essere mai scovato? Solo il tempo potrà darci una risposta, ma l’alta tensione al Grande Fratello Vip è percepibile a tutti