Barù e Jessica Selassié a letto insieme, ma non è come sembra: svelata la verità al GF Vip

Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca, è entrato da più di un mese nella Casa del Grande Fratello Vip. Dal primo momento, il gieffino non ha perso occasione per guardare in modo languido la maggiore delle sorelle Selassié, Jessica.

Quest’ultima ha più volte rivelato di avere un interesse per Barù, ma ha ottenuto solo due di picche.

Il gieffino, dal canto suo, rivela che trova la Princesse una bella ragazza, ma non vuole costruire niente con lei, almeno all’interno della Casa.

Ma ecco che l’occhio attento del GF Vip riprende Jessica Selassiè e Barù abbracciati a letto. Purtroppo non è come sembra e ci pensano proprio loro due a svelare la verità.

Ecco cosa è accaduto

Jessica Selassiè e Barù abbracciati a letto: nulla è come sembra e viene svelata la verità al GF Vip

Jessica Selassiè prova un interesse nei confronti del nuovo entrato Barù. I due scherzano, flirtano con doppi sensi e il gieffino fa lo scanner a Jessica ogni volta che cammina per la Casa.

Nonostante Barù sembri interessato, lui ha sempre riferito di non provare un interessa per la Princesse.

In una puntata passata del reality show, Alfonso Signorini domanda al gieffino chi preferisca esteticamente tra Soleil e Jessica e Barù ha risposto di preferire la Selassié.

Il pubblico che già aveva iniziato a fantasticare su questa nuova coppia, dopo le affermazioni di Barù, ha trovato ancora più motivazioni perché possa nascere un’amore tra i due.

Inoltre, nelle ultime ore, Jessica e Barù sono stati ripresi abbracciati nel letto durante la notte. Nonostante si credesse in un loro avvicinamento, non è come sembra.

Con la complicità di Soleil Sorge, Jessica si è intrufolata nel letto del nipote di Costantino Della Gherardesca e lo ha abbracciato teneramente.

Barù, nel dormiveglia, senza nemmeno guardare, ma solo al contatto, ha subito riconosciuto Jessica, creando ancora più dubbi nelle menti dei telespettatori.

Il pubblico ha già creato un hashtag per la coppia #Jerù e dopo averli visti assieme a letto sono impazziti.

Barù, nonostante dica di non essere interessato, è riuscito a riconoscere la Selassié totalmente al buio senza nemmeno che lei abbia aperto bocca.

Inoltre, il gieffino si è più volte dimostrato geloso nei confronti di Jessica. Sono entrati da una settimana dei nuovi concorrenti nella Casa e Barù ha più volte provocato la vippona manifestando di provare della gelosia.

Ciò fa sperare bene nella coppia. Jessica e Barù hanno dormito nello stesso letto per scherzo, ma la speranza continua a crescere. Magari non si fidanzeranno sotto il tetto del GF Vip, ma potrebbe essere che usciti dal programma possano iniziare una conoscenza più approfondita