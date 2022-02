Notte di fuoco al Grande Fratello Vip: “Mai accaduto in 40 anni di vita”

Notte di fuoco al Grande Fratello vip 2021 dopo la puntata: i due vipponi cedono alla passione. Le parole d’amore prima dell’addio.

Notte di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo la trentanovesima puntata. Dopo essere stati lontani per un mese, Alfonso Signorini ha concesso ai due vipponi non solo di riabbracciarsi, ma anche di trascorrere tutta la notte insieme sulla Love Boat ovvero la nave dell’amore sulla quale, finora, avevano dormito solo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Dopo i vari baci e abbracci durante la trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, i due innamorati hanno trascorso una notte di coccole nel corso della quale non sono mancate importanti parole d’amore prima di salutarsi nuovamente.

Grande Fratello Vip 2021: la notte di passione dei vipponi infiamma la casa

Nella storia del Grande Fratello Vip 2021 sono nati tanti amori: alcuni durano ancora oggi e altri sono finiti. Anche nella casa del GF Vip 6 sono nate delle bellissime storie d’amore. Oltre a quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che sta diventando sempre più importante, a sorpresa, è nata anche quella di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli i quali non hanno avuto il tempo di viversi nella casa per l’eliminazione di lui.

Dopo più di un mese, Miriana e Biagio si sono riabbracciati regalando un momento emozionante al pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“È la seconda rosa che ti voglio regalare. Sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande: trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal 10 giorno mi ha fregato…L’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero, ma sono tradizionalista e voglio solo a te”, ha detto D’Anelli in diretta.

Dopo aver trascorso la notte insieme nella casa, prima di salutarsi, sono arrivate anche delle bellissime parole. A pronunciarle è stato Biagio ribadendo i propri sentimenti e l’intenzione di vivere la storia nella vita di tutti i giorni.

“Te lo dico pubblicamente e non sotto le lenzuola. Non mi sono mai esposto per una donna, mai. Non mi sono mai trovato in situazioni eclatanti televisive o private. tu mi dai la naturalezza di espormi che mi nasce spontaneamente che non ho mai avuto in 40 anni. Preferisco stare con te trent’anni senza telecamere, nel privato a ridere, scherzare e giocare”.