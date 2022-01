Manuel Bortuzzo piange a Verissimo parlando della sua storia d’amore con Lulù Selassiè e svela quando le ha detto per la prima volta “ti amo”.

Toccante intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo che, di fronte alle immagine del suo amore con Lulù Selassiè, nato nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non nasconde l’emozione e si lascia andare alle lacrime. Un amore che emoziona molto Manuel che parla della fidanzata con una dolcezza estrema che emoziona anche Silvia Toffanin.

“Come stai? Ti manca la casa?”, chiede Silvia Toffanin. “Più che la casa mi manca qualcuno nella casa”, risponde Manuel. “Ti manca lei, Lulù”, commenta la padrona di casa. “Eh sì”, afferma Manuel che spiega di essere felice di aver portato di qualcosa di diverso nella casa. “Entrare lì e aver fatto vedere che una persona in sedia a rotelle può partecipare, può fare se lo si vuole è già una vittoria per me”, dice Bortuzzo che si lascia totalmente andare parlando dell’amore per Lulù.

“All’inizio con Lulù sembrava non andasse: cosa ti faceva tirare indietro?”, chiede Silvia Toffanin che, con un sorriso rassicurante, riesce a far raccontare a Manuel nuovi dettagli della sua storia con la principessa.

“Questo senso di paura che avevo nell’amore in generale. Per me esisteva un’unica visione di amore, quella in cui tutto doveva seguire un determinato tempo, dovevo trovare delle certezze prima davanti prima di dovermi buttare perchè avevo paura di affidare determinate cose ad una persona e quindi mi sono fatto mille problemi in testa quando in realtà bastava dare il cuore e andare avanti e, alla fine, quando abbiamo deciso di lasciare solo il cuore è andato tutto benissimo”,

Se è difficile per Lulù stare nella casa del Grande Fratello Vip da sola, anche per Manuel Bortuzzo non è facile affrontare la quotidianità senza di lei. “La stavo guardando fino a due minuti fa in camerino. Vado a dormire la sera con la tv accesa mentre aspetto che si addormenti. Mi manca”, aggiunge ancora. “Sei innamorato?”, chiede Silvia. “Sì, molto”.

“E’ la prima volta che t’innamori così?” indaga la Toffanin. “Sì perchè è raro trovare un’anima così pura a cui non interessa niente del resto. Ti risolve i problemi che ti fai da anni con un ‘vabbè non si fa, non è un problema, andiamo avanti’. La semplicità, la bontà e l’amore puro stanno nelle piccole cose. La cosa più bella che lei mi ha regalato sono gli sguardi che mi dà, come mi guarda e la voglia che ha di starmi vicino senza dover fare niente. E’ una cosa unica e quindi non vedo l’ora di rivederla“, dice un emozionato Manuel.

“Lei ti ha fatto venire voglia di combattere ancora di più. Avevi bisogno di una donna, di una persona accanto che ti desse questa spinta?”, è la nuova domanda della Toffanin.

“Sì, ma che lo facesse con questa semplicità perchè mi rendo conto che, nei momenti di difficoltà, alla fine, l’importante è esserci, abbracciarsi, baciarsi, stare insieme, far vedere che ci sei. Avere davanti una persona che ti dice io ci credo, so che succederà, stai tranquillo e che per il tuo bene piuttosto preferisce che abbandoni il gioco e che vai a casa perchè devi tornare a stare bene invece di dire no, rimani qua con me perchè dobbiamo fare il percorso assieme sono i segnali di una grande donna che può starti accanto. Lei mi ha ridato l’energia e la voglia di rimettermi ancora in gioco e di continuare a fare quello che ho sempre fatto negli ultimi anni”.

“Raccontami la prima volta che lei ha detto ti amo“, dice una curiosa Silvia Toffanin. “Lei già lo sapeva, l’aveva capito ma ricordo che siamo andati sotto le coperte per non farci sentire da nessuno, per non farci vedere da nessuno. In un momento di silenzio ci siamo guardati negli occhi e ho cominciato a piangere. Mi ha detto ‘perchè piangi?’ e io le ho detto ‘perchè ti amo’. Lei è crollata, ha cominciato anche lei a piangere e dopo di me me l’ha ripetuto 200 volte. E’ stato un momento bello, tutto cresciuto nel tempo. Tutto quello che abbiamo vissuto, anche le cose negative, ci hanno portato ad essere quelli che siamo oggi quindi va benissimo così”, svela Manuel.

E sul futuro insieme conclude: “Per noi due sogno il meglio, sogno che lei realizzi tutti i suoi sogni, io i miei ovviamente insieme e poi il meglio che verrà vivere insieme, costruire qualcosa d’importante perchè sentiamo un amore così forte, sincero e puro che sarebbe inutile lasciar perdere per altri pensieri, per altre motivazioni che ti arrivano dalla testa. Vogliamo viverci tutto con il cuore, quello che la vita ci dà e non vediamo l’ora”.