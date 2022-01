Manuel Bortuzzo “torna” al GF Vip per Lulù Selassiè: le parole che non t’aspetti

By

Manuel Bortuzzo “torna” nella casa del Grande Fratello vip 2021 per Lulù Selassiè: le toccanti parole che nessuno si aspettava.

Manuel Bortuzzo entra nella casa del Grande Fratello Vip 2021, anche se solo attraverso un televisore. Il nuotatore ha abbandonato la casa, dopoquasi quattro mesi di permanenza, ma non riesce a staccarsi dalla diretta. Per poter vedere la fidanzata Luù Selassiè, Manuel segue costantemente la diretta in modo da sentirla più vicina. Ieri, così, colpito dall’immagine della fidanzata che cantava la canzone del loro amore, Manuel ha pubblicato alcune storie su Instagram scrivendo delle parole importanti che nessuno si aspettava.

Mentre Lulù era in veranda con Manila Nazzaro e la sorella Jessica, Manuel la stava guardando da casa. Nel vederla cantare la loro canzone, Manuel non solo ha cantato con lei, ma le ha dedicato anche delle parole bellissime su Instagram.

Manuel Bortuzzo, nuova dedica a Lulù Selassiè sulle note di “22 settembre”

La colonna sonora dell’amore di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è 22 settembre di Ultimo. Un brano non casuale perchè il 22 settembre è il giorno del primo bacio di Manuel e Lulù. In casa, i due innamorati hanno cantato spesso. Da quando Manuel ha abbandonato la casa, Lulù, per sentire più vicino il fidanzato, chiede spesso al Grande Fratello di farle ascoltare la canzone. Richiesta che gli autori hanno accolto ieri sera permettendo a Lulù di cantare le parole della canzone del suo amore con Manuel.

A seguirla, a casa, c’era anche Bortuzzo che non solo ha cantato con lei il brano di Ultimo, ma le ha anche dedicato alcune Instagram Story mostrando Lulù in versione cantante.

“Fatico a cantarla da solo ormai. Io a casa, tu lì. Non sarà mai lo stesso, ma sempre insieme”, ha scritto Manuel. “Ti amo”, ha aggiunto Bortuzzo. I post che Manuel sta dedicando a Lulù, compresa la storia con il cane di Lulù girata a casa sua sono stata mostrati da Alfonso Signorini durante le anticipazioni della puntata.

Lulù, dunque, questa sera, scoprirà tutte le bellissime parole d’amore che le sta dedicando Manuel?