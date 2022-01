Non si presenta più in studio di Uomini e Donne: ecco il perché del clamoroso addio

Uomini e Donne continua ad andare avanti sia con il Trono over che il classico. In quest’ultimo troviamo come tronisti due uomini, Luca Salatino e Matteo Ranieri.

Ma da qualche settimana manca proprio una delle loro corteggiatrici. Ecco perché la ragazza non si presenta più nello studio di Cinecittà e perché ha detto addio

L’addio clamoroso di Martina Viali a Uomini e Donne: ecco perché

Martina Viali è una ragazza di 19 anni nata a Roma che si è presentata nel parterre femminile di Uomini e Donne per corteggiare il bello e tatuato Matteo Ranieri.

La Viali si è subito fatta notare dal pubblico che l’ha immediatamente amata e anche Matteo non ha negato di essere rimasto sorpreso dal suo carattere.

Proprio per questo motivo, il tronista decide di portare Martina in diverse esterne per potersi conoscere sempre di più.

Sembra proprio che Martina sia la ragazza giusta per Matteo! Addirittura tra i due sono scattati dei baci romantici, ma Matteo decide di non proseguire il suo percorso con lei, ma solo con Denise e Federica.

Martina Viali manca stranamente in studio da qualche puntata. I fan della ragazza si sono chiesti che fine abbia fatto anche perché non ha salutato nessuno prima del clamoroso addio.

La corteggiatrice di Uomini e Donne spiega la sua scelta tramite il suo profilo Instagram. “Ho ricevuto molti messaggi in questi giorni. Anche volendo, non riuscirei a rispondere a tutti, quindi volevo spendere due parole per spiegare un po’ la situazione” scrive Martina e continua: “Purtroppo, già da qualche settimana il mio percorso con Matteo non era più lo stesso. Inoltre, nelle ultime registrazioni non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi, come due anni fa, ci accompagna costantemente“.

“Quindi, continuare in queste circostanze, sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi” ecco svelato il motivo del clamoroso addio di Martina Viali, ma non è finita qua.

“Nonostante tutto, auguro il mio meglio a Matteo e spero davvero che riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco, che sia in quel contesto o anche al di fuori” continua l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Martina conclude poi con queste parole: “Purtroppo ufficialmente non siamo riusciti a salutarci, ma nel mio piccolo spero davvero che riesca nel suo intento. Se lo merita“.

Martina Viali ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne. Sa quanto vale e ha capito che Matteo Ranieri non è la sua persona giusta. Nonostante l’addio clamoroso, l’ex corteggiatrice manda i suoi auguri più sinceri al ragazzo