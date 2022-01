“Noi stiamo in camera”: la proposta choc al GF Vip, il motivo è clamoroso

La proposta choc al GF Vip: “Noi stiamo in camera“. Il motivo è clamoroso

Questa edizione del Grande Fratello Vip è ricca di scontri e sorprese. Ogni concorrente della Casa ha delle preferenze nette e non ha la minima voglia di cambiare idea.

La Casa è sempre più divisa, ma in questo mese sembra che le carte in tavola siano cambiate. Una gieffina, in un momento di relax, fa una proposta choc alle sue amiche per la puntata che andrà in onda stasera. “Noi stiamo in camera” dice la gieffina ed il motivo è clamoroso.

Scopriamo cosa sta succedendo al GF Vip

Lulù Selassiè e la proposta choc al GF Vip: “Noi stiamo in camera“. Il motivo è clamoroso

Lulù Selassiè ha dei pensieri netti e chiari sugli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip.

Sappiamo molto bene che tra la gieffina e Soleil Sorge non scorre buon sangue. Nonostante all’inizio del reality show avessero creato un legame, è bastato poco tempo perché la loro amicizia si sfaldasse.

Nell’ultimo periodo, Lulù e altri concorrenti del GF Vip si sono annoiati a vedere le continue clip sul triangolo artistico creato tra Soleil, Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

La Princesse ha fatto una proposta choc alle sue amiche in merito a questo triangolo ed il motivo è clamoroso.

Lulù si trova in stanza con Sophie, Federica e Nathalie mentre parlano di quello he accadrà durante la puntata di stasera del Grande Fratello Vip.

“Si parlerà sicuramente della radio. Un pezzetto però, non per un’ora. Ma perché non arriviamo tutti quando finisce il pippone?” propone Lulù in merito al triangolo ormai divenuto noioso.

“Noi stiamo in camera, rimaniamo lì. Oppure chi mangia, chi è in cucina… perché io vorrei spararmi in testa. Non ce la faccio. Tweet del ca***o, io non ce la faccio ragazzi” continua la Princesse.

“Fate vedere la faccia di Manu in questi momenti. A parte che lui è stato molto diplomatico, l’ultimo mese non gliene fregava più niente ed era già stufo di tutte queste tarantelle inventate” continua Lulù Selassié e conclude: “Per me è una cosa programmata dall’inizio, tutti e tre si sono messi d’accordo prima, dai… E’ palese“.

Lulù Selassiè è stanca di vedere ore di puntata del Grande Fratello Vip incentrata sul “triangolo artistico“. Per questo fa una proposta choc, ma non credo che verrà supportata. Il motivo è clamoroso per alcuni fan del programma, mentre altri concordano pienamente con le parole della Princesse