Cari telespettatori non crederete mai alle ultime affermazioni, sono sconvolgenti. Il Grande Fratello Vip continua a stupire, specialmente per i battibecchi in corso. Katia Ricciarelli è sempre stata un osso duro, ma una gieffina in particolare ha deciso di non abbassare più la testa, anzi ha deciso di provocare.

Le provocazioni sappiamo che non mancano, anche perché è dall’inizio di questa edizione che ne stiamo sentendo di ogni. La verità è che il reality più controverso e chiacchierato, ha dei personaggi, o meglio dei vip, che difficilmente sarebbero andati d’accordo al di fuori della trasmissione. Come in un pentolone, si è fatto un bel mix di protagonisti ai quali è difficile riuscire a dire di stare zitti. Nello specifico, la gieffina ha cambiato strategia, anzi sta per rivoluzionare tutto.

Di rivoluzioni la televisione ne ha viste tante, ma vogliamo mettere la bellezza e l’imprevedibilità della diretta? Aspettiamo il prossimo scontro, perché ne vedremo delle belle. La gieffina ha affermato delle frasi che sicuramente daranno i suoi frutti, perché la Ricciarelli si è infuriata per molto meno, e la ragione di tutto ciò impressiona ancora di più.

Come se non bastasse ci sono anche confessioni che sbalordiscono. Nel cuore della notte un concorrente afferma che non ci sarà più, e il motivo lascia tutti senza parole.

Insomma, ne vedremo delle belle, soprattutto per la verità di oggi. Siete pronti a scoprire il mistero che si cela dietro quelle parole?

Gieffina sgancia l’asso! Nuovo scontro in arrivo?

C’è anche da dire che la trasmissione è bella proprio per le emozioni che fa provare. Infatti, quando si entra nella bolla del Grande Fratello Vip, è come se i concorrenti si sentissero liberi di dire tutto quello che pensano. E’ il caso del coming out del concorrente in gara, insomma una bella rivelazione, che insieme a quella di oggi preparano il suolo per una puntata da non perdere.

Le rivedremo entrare in scena, si tratta di Miriana Trevisan e la sua ormai acerrima nemica, Katia Ricciarelli! Si sono prese, lasciate, e poi ancora attaccate senza filtri e maschere. Come si metterà oggi la situazione? Entrambe sono due personaggi molto forti, ma ormai è chiaro che facciano parte di due team distinti e separati, ma che soprattutto non si sopportano.

Da una parte abbiamo la Trevisan, sempre pronta a controbattere le ingiustizie portate avanti dall’altro gruppo, quello di Katia che invece sostiene di essere l’unico giusto che afferma le cose per come stanno, senza falsità e perbenismi.

Insomma, sembra di vedere un piccolo spaccato del bipolarismo della società di oggi, appunto divisa in due schiere separate. Le affermazioni sono state fatte da Miriana durante un gioco, fatto insieme a Davide Silvestri e Lulù Selassié.

La showgirl stava leggendo loro i tarocchi, quando ad un tratto afferma in piena diretta la frase:

“C’è un’anziana che rompe le pal°e.” Intendendo che nel loro futuro, avranno ancora a che fare con dei litigi con lei.

Insomma, è una dichiarazione di guerra bella e buona, perché i due gieffini si guardano sconvolti, dato che per un’altra frase di un altro concorrente, Barù, “Sembra una vecchietta”, è successo il putiferio. Aggiungendo l’inimicizia delle due vippone, cosa ne verrà fuori? Restiamo aggiornati!