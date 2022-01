Altro che Soleil, tra Delia Duran e Alex Belli spunta Lei: la verità in diretta

Soleil Sorge non è la “terza incomoda” tra Alex Belli e Delia Duran. In diretta è spuntata fuori la verità tra loro due.

Soleil Sorge durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip è stata accusata di aver rovinato la relazione in corso, e sembrerebbe in crisi, tra Alex Belli e Delia Duran. La forte intesa tra lei e l’ex stella di Centovetrine è apparsa forte fin dal primo momento e in molti ,anche i loro compagni di viaggio, l’hanno accusata di essere stata poco rispettosa per essersi “intrufolata” in una relazione.

Le cose però sembrerebbero non stare propriamente così. A rivelare un’altra versione della storia ci ha pensato la famosa Stella, amica della coppia, che in più occasioni è stata tirata in ballo in quanto secondo molti sarebbe non solo una collega di lavoro ma anche un’amica intima della coppia.

Stella ha svelato la verità su Alex Belli e Delia Duran, aggiungendo nuovi dettagli su questa storia che sta appassionando e non poco il pubblico del piccolo schermo.

Alex Belli e Delia Duran: il retroscena su Soleil Sorge che non ti aspetti

Stella ha rotto il silenzio durante il corso dell’intervista a Libero per poi fare alcune precisazioni negli studi di Pomeriggio 5.

L’amica speciale di Alex e Delia ha ammesso che il loro rapporto è molto più profondo di quello di cui si è parlato in questi giorni, in quanto la si descriveva come l’amante della coppia, che in maniera sporadica viveva l’intimità con loro, ma la realtà sarebbe ben diversa.

“Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro“ ha ammesso la collega ed amica di Alex Belli durante il corso dell’intervista. “Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno” ha poi concluso, chiarendo il suo punto di vista in tutta quest’ora, ma non solo.

Durante il corso della sua recente ospitata nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, ha ammesso che secondo lei il problema di Delia Duran non è la gelosia nei confronti di Soleil Sorge, ma la mancata complicità che è avvenuta con suo marito poiché lui si trovava nella casa del Grande Fratello Vip e lei viva il tutto di riflesso al di fuori, ma se fosse stata con lui le cose sarebbero andate diversamente.

Soleil Sorge non ha rovinato nessuna coppia dunque e a dirlo è chi li conosce bene.