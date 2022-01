Soleil Sorge perde le staffe: a pagarne il conto è proprio Lui

Soleil Sorge perde le staffe e sbotta contro Lui

Soleil Sorge è un’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip da settembre, Soleil è sicuramente uno dei personaggi più discussi del programma.

Da tempo si trova nel famigerato triangolo artistico che comprende la gieffina, l’attore ed ex concorrente Alex Belli e sua moglie e modella Delia Duran.

Soleil e Belli si son baciati più volte all’interno della Casa e forse sono andati anche oltre…

A far suppore quest’ipotesi è Delia Duran, ma ancora nessuno dei due vipponi ha ancora rivelato la verità.

A confessare tutto e ironizzare ci pensa lui e la Sorge non ci sta e perde le staffe.

Vediamo cosa è successo al GF Vip

Soleil Sorge perde le staffe e a pagarne le conseguenze è Giucas Casella

Delia Duran è entrata da poco nella Casa e appena ha incontrato Soleil Sorge ha subito alluso a dei movimenti compromettenti sotto le coperte.

Sembra che tra Alex Belli e la gieffina ci siano stati più che dei baci.

Alfonso Signorini ha chiesto più volte di sapere in modo chiaro cosa sia successo sotto le coperte, ma non sembra avere un riscontro.

In un momento divertente, il presentatore chiede a Giucas Casella di raccontare la storia d’amore di Alex e Soleil al nuovo arrivato Kabir Bedi e lui ironizza sul “coperte-gate” alludendo a dei preliminari.

Soleil Sorge, che più volte ha ammesso di trovare questo discorso di poco gusto, all’ennesima allusione perde le staffe e va contro Giucas.

“Bravo, proprio una rappresentazione perfetta. Hai sottolineato ancora quella cosa mia e di Alex sotto le coperte. Basta parlare di quello che è successo a letto. Anche basta, mi sono rotta, a me non fa ridere e neanche alla mia famiglia a casa credimi. Hai enfatizzato quella cosa che è uscita, non è proprio bello quello che hai fatto” si sfoga la gieffina e continua: “Poi si deve alludere a certe cose e allora io dirò altre cose e poi qui finiamo in un teatrino brutto. Perché fino ad oggi sono stata zitta però questo gioco non mi piace”, ha sbottato la gieffina, come riporta Biccy.

Finita la puntata del GF Vip, la vippona continua ad essere innervosita e va a parlare con Sophie Codegoni.

“Sono arrabbiata perché loro fanno intendere che è successo una cosa completa sotto le coperte. Questo mi fa innervosire troppo” dice Soleil.

Sophie dice che nessuno ha mai alluso ad un rapporto completo e la conversazione cade nel dimenticatoio.

Soleil Sorge, su questo tema, ha tutto il diritto di perdere le staffe. Non è bello sentir parlare dei propri momenti intimi davanti a milioni di telespettatori e alla propria famiglia. Mi dispiace, però, per il povero Giucas Casella