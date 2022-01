Vanessa Incontrada è sempre bellissima, ma ricordate com’era agli esordi? Foto

Vanessa Incontrada, la presentatrice spagnola ma diventata ormai italiana, è tornata al timone di Zelig. Da quando era giovane a oggi è cambiata, ma non troppo



La bellezza di Vanessa Incontrada è una delle più apprezzate dagli italiani. Un sorriso irresistibile, lineamenti delicati e anche molta simpatia e semplicità. Soprattutto, la showgirl e attrice di origini spagnoli si fa apprezzare per il fatto di non essere fissata con la linea.

Pur mostrando le sue rotondità e qualche chilo in più (anche se spesso la vediamo dimagrita in seguito a qualche dieta) resta molto affascinante. Ed anzi, proprio quella bellezza un po’ “rotonda” le dona quel tocco in più. Molti uomini e donne impazziscono letteralmente per lei, trovando quelle “curve” assolutamente deliziose e seducenti.

Vanessa Incontrada, una bellezza “curvy” e mozzafiato

Vanessa non è sempre stata “in carne”. Premesso che spesso si mantiene in forma e non eccede mai con i chili di troppo, la Incontrada ha ormai uno stile tutto suo. Quando si affacciò al mondo dello spettacolo nel lontano 2000 era sicuramente diversa. Anche all’epoca molto bella, ma sicuramente più magra.

Si vedeva che era molto attenta alla linea e si sforzava di essere magra. Col tempo, anche forte del successo che ha avuto, ha lasciato che la sua natura si esprimesse liberamente e ha trovato la sua dimensione (in tutti i sensi) e l’equilibrio giusto.

Vanessa è anche madre: suo figlio Isal è nato dalla relazione con Rossano Laurini. Spesso la Incontrada deve difendersi da stupidi attacchi di “body shaming” per il suo aspetto fisico, ma lei reagisce sempre con signorilità, senza dare peso agli stupidi.