Aldo Montano svela tutto: “Il GF Vip lo vincerà lui”

“Il GF Vip lo vincerà lui!“: Aldo Montano svela tutto

Aldo Montano è un ex schermidore e campione olimpico. Quest’anno Aldo ha preso in mano una nuova sfida, non più nel campo dello sport, ma in quello televisivo: ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 6.

A mio parere, il personaggio migliore di questa edizione, Montano si è fatto conoscere come un vero maschio alfa, con dei sani principi, innamoratissimo di sua moglie e della sua famiglia, ironico e solare.

Aldo Montano viene invitato a nel format web di Casa Chi condotto dalla ex gieffina Rosalinda Cannavò e oltre ad aver svelato il nome del suo probabile vincitore, ha parlato chiaramente anche di quello che pensa di Alex Belli e della sua “relazione libera”.

Vediamo cosa ha rivelato il vippone.

Aldo Montano svela tutta la verità su Alex Belli e non solo: “Il GF Vip lo vincerà lui“.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha cacciato dallo studio Alex Belli perché non riusciva a presentare il programma essendo continuamente interrotto dall’attore.

Alex, poco permaloso, decide di ritirarsi definitivamente dal gioco per dedicarsi solo al lavoro.

Aldo Montano, ex gieffino e forse anche ex amico dell’attore, rivela cosa pensa di Belli e quale sia il loro rapporto attuale.

“Ho investito e speso del tempo, ma non si è rivelato come tale. Direi che non è un amico, è una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più né troppo interessante e nemmeno costruttivo. L’ho messo davvero da parte […]” rivela il campione olimpico e continua: “Se Alex lascerà davvero il GF Vip? Io uso le parole di Adriana Volpe, lui ha fatto una superca***la. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma”.

Rosalinda Cannavò, molto incuriosita, domanda ad Aldo quale sia il suo parere sul triangolo amoroso che comprende Alex, Soleil Sorge e Delia Duran.

“Per me si tratta di una roba montata. Non so ce l’hanno pensata fin dall’inizio o strada facendo. Di certo è una storia che non mi piace, non mi interessa, non mi diverte e un po’ ha rotto le scatole, diciamoci la verità. Sono abbastanza stomacato da ciò che sento da mesi. Basta, non se ne può più” commenta l’ex gieffino.

Aldo Montano rivela anche cosa gli ha riferito Belli durante la pausa pubblicitaria dell’ultima puntata del GF Vip: “Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui…”.

Infine, all’ex gieffino viene chiesto il suo papabile vincitore. Essendo che Aldo è stato a lungo nella Casa del Grande Fratello Vip, ha potuto studiare a fondo tutti i suoi coinquilini.

“A me piace molto come potenziale vincitore (si tratta di Davide Silvestri)” rivela Montano e spiega il perché: “Lo vedo già nelle vesti di un probabile vittorioso. Molto pacato, sempre educato, perbene, quello che vuole dire lo sa dire nel modo giusto”.

Aldo Montano svela tutto a Casa Chi e non ha peli sulla lingua. L’ex gieffino è un uomo tutto d’un pezzo e non ha paura a raccontare la sua verità. Chissà che non abbia azzeccato il vincitore di questo GF Vip