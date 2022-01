Cristina Marino, i retroscena sull’amore con Luca Argentero

Cristina Marino racconta cosa non riesce proprio a tollerare della popolarità del marito Luca Argentero, protagonista di “Doc – Nelle tue mani”

Il successo di Luca Argentero è sempre in crescita costante. Il suo ritorno in tv con la seconda stagione di “Doc – Nelle tue Mani 2” lo ha riportato alla ribalta come uno degli attori italiani più amati. Non solo per la sua incontestabile bellezza, ma anche per la straordinaria bravura e la sensibilità nell’interpretare personaggi sfaccettati e complessi.

Luca ha moltissime fan che lo adorano e che, letteralmente, gli tolgono il fiato. Eppure l’attore è felicemente sposato e di certo non è in cerca di avventure. Difficile da far capire alla schiera di ammiratrici che fanno di tutto per avere un contatto con lui. Una situazione che dà molto fastidio alla moglie di Argentero, Cristina Marino.

La moglie di Luca Argentero è stufa dell’invadenza delle sue fans

La donna ha raccontato al Corriere della Sera cosa si prova ad essere la moglie di un uomo molto bello e desiderato. “Se fossi stata gelosa – ha spiegato – non avrei mai potuto sposarlo: sarei stata una matta”, ha detto.

“Sono tranquillissima con lui, perché so che si comporta bene. Ma quello che mi irrita – ha detto Cristina – è la mancanza di rispetto di alcune donne”. Il riferimento è alla schiera di fan che prendono letteralmente d’assalto il marito. L’obiettivo, come è facilmente intuibile, è sempre lo stesso: una foto, un selfie, un autografo.

O semplicemente un contatto fisico, seppur minimo. Qualcosa che dà molto fastidio alla signora Argentero, che si lamenta della troppa invadenza di certe ragazze e la maleducazione che hanno nell’approcciarsi nei confronti dell’irresistibile marito.