Lulù Selassiè riceve un aereo dai fan: Manuel Bortuzzo commenta ed emoziona

Lulù Selassiè riceve un messaggio aereo pieno d’amore dai fan e su Twitter arriva l’immediata risposta del fidanzato Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si sono separati da pochi giorni, ma continuano a pensarsi senza sosta. Lulù, ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2021, pensa continuamente a Manuel che saluta varie volte nel corso della giornate dichiarandogli tutto il suo amore e Manue, pur avendo mille impegni, non fa che pensare alla sua Lulù a cui dedica quotidianamente foto e parole d’amore sui social.

Per Manuel e Lulù non è facile stare lontani. Tuttavia, se Manuel può contare sul sostegno della famiglia e degli amici, Lulù dovrà farsi forza e contare sul sostegno della sorella Jessica e degli amici che ha incontrato nella casa del Grande Fratello vip. I fan, così, per darle forza, le hanno inviato un messaggio aereo che è stato molto apprezzato da Manuel che ha immediatamente commentato su Twitter.

Manuel Bortuzzo commenta il messaggio aereo inviato dai fan a Lulù Selassiè

Sulla casa del Grande Fratello Vip, questa mattina, sono volati degli aerei con alcuni messaggi per i concorrenti. Uno dei messaggi era proprio per Lulù e recitava: “Sei bella più di 1400 mondi”. Una frase che ha colpito e reso molto felice Lulù che non ha nascosto la propria gioia.

“E’ la frase che dicevo sempre a Manù. Quando ero bambina, per dire a mia madre che le volevo bene, le dicevo ‘ti voglio 1400 mondi di bene’ perchè un mondo di bene mi sembrava poco. L’ho raccontato a Manu e ho cominciato a dirlo anche a lui”, ha spiegato Lulù a Davide Silvestri, incuriosito dalla frase scritta dai fan.

Un messaggio che è piaciuta anche a Manuel che, pochi minuti dopo il passaggio dell’aereo, su Twitter, ha scritto un commento per la sua Lulù. “Amati sempre”, sono state le parole scelte da Manuel che ha anche pubblicato una dolce foto con Lulù dandole il buongiorno e scrivendo “Buongiorno vita”.

Molto insicura, Lulù non ha mai nascosto di far fatica a sentirsi bella e di sentirsi tale solo grazie a Manuel il quale ha provato a farle capire che deve amarsi sempre per la persona che è. Prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, infatti, Manuel Bortuzzo che ha già conosciuto la famiglia della fidanzata, le aveva detto:

LULU SEI BELLA PIU DI 1400 MONDI ❤❤ lei che saluta manu gli ricorda quanto lo ama e jess che le dice: sei bella dentro e fuori no plastic needed❤🤧 #gfvip #fairylu #luluemanuel GRAZIE A TUTTI COME SEMPRE. PS mp x il prossimo. Iban e postepay cm sempre pic.twitter.com/uYDTSlTCQJ — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) January 27, 2022

“Cercherò sempre di farti capire che tu ti devi amare così sempre, per quella che sei, sia al mattino appena sveglia che la sera tirata per una puntata. Perché sei stupenda sempre, il tuo splendore viene da dentro. Tu brilli sempre, a qualsiasi ora e in qualsiasi momento perché sei stupenda dentro“.