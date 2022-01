Le stelle non si nascondono, ma mostrano nel loro firmamento una bellezza che solo i più acuti osservatori possono ammirare fino in fondo. L’Oroscopo di Instanews si anima con i segni dello Zodiaco. Moti retrogradi, Congiunzione Astrale, Marte in Capricorno, Luna Nera, cosa accadrà oggi? Inizia la prima soste per i segni d’acqua!

Parlare di soste quando si guarda il cielo, fa un po’ strano. Sembra che il manto stellato sia come un’autostrada infinita, con le sue strade e orizzonti nascosti. Il 28 gennaio restiamo parcheggiati nel pianeta Mercurio, il quale modifica le sorti delle Case Celesti. Se finora abbiamo visto il lato retrogrado di questo Astro, adesso rimarremo sconvolti del fatto che ritorna in gioco ma in delle vesti più emotive. I segni d’acqua sono i reali protagonisti, per cui tenetevi forte, perché se i moti retrogradi, la Congiunzione, Marte e Luna di Lilith hanno sconvolto i piani, osservate cosa può fare il Mercurio, sempre retrogrado, in giro a combinare guai tra i segni zodiacali.

Studiare le stelle affascina, ma è conoscere le sorti dei segni zodiacali che più incuriosisce! Siete pronti per scoprire come Mercurio influenzerà ancora il disegno dell’Oroscopo? Tutto è iniziato a metà gennaio. I moti retrogradi, finti movimenti in senso contrario dei pianeti Mercurio e Venere, hanno dato l’incipit alle Case Celesti per approfondire la loro natura.

Poi è arrivata la Congiunzione Aquario Capricorno con Marte nello stesso segno. Tutto ciò ha generato un periodo di brillantezza mentale nel ragionare sui propri problemi, con l’intento di raggiungere con coraggio i propri obiettivi.

La Luna Nera di qualche giorno fa ha messo in crisi i segni, che hanno dovuto fare i conti con le proprie fragilità, mettendosi a nudo. Ma è con la Sosta di Mercurio sul primo segno d’acqua, il Pesci a fare la differenza.

Introspezione, lampi di genio, determinazione, rabbia e spavento, cedono il passa alla creatività dell’animo, anche nell’uscire incolumi dai problemi della vita. Tutto succede per l’influenza di Mercurio che ancora retrogrado, incentiverà la sfera dell’emotività e i sentimenti, specialmente dei segni dell’acqua. E voi siete un segno d’acqua?

Hai consultato l’Oroscopo di questi 3 segni? Sono il top!

Iniziamo con questi combattenti nati. Il Sagittario segno di fuoco, lo Scorpione d’acqua, e l’Ariete di fuoco. Diciamo che il piccolo insettino è tra gli altri due, ma si difende benissimo da solo. Se sei dei Gemelli consulta l’Oroscopo perché sei quarto. Insomma, questi tre non riescono a stare lontani dal podio, ma c’è una ragione a loro favore.

Iniziamo con il Sagittario, ci sembra chiaro il perché della sua posizione favorevole. E’ dovuta al suo ottimismo, soprattutto in un momento delicato come questo nel quale vuole raggiungere i suoi sogni. I moti retrogradi, la Congiunzione e Marte gli hanno donato forza. L’unico tardo è stata la Luna Nera che lo ha reso fragile e di conseguenza si è buttato giù. Al lavoro hai vissuto delle difficoltà, ma ti stai rialzando senza nascondere problemi del passato. Mentre in amore hai capito che ciò che conta è l’unione, il resto è da dimenticare. Consigli: anima il tuo cielo con la positività che ti rende unico, devi regalarne un po’ alle persone che ami, si empatico e sentimentale, Mercurio lo permette.

Stessa cosa per il guerriero dello Zodiaco, l’Ariete! I sentimenti non ti mancano, sappiamo quanto tu sia emotivo, e proprio per questo l’impulsività è la tua arma a doppio taglio. Vincente quando emani energia positiva, e distruttiva quando la rabbia prende il sopravvento. Diciamo che al lavoro sei sempre il solito stacanovista, mentre in amore ti stai dando la regolata che ti serviva per dare spazio alla tranquillità. I moti ti sono stati avversi, la Congiunzione e Marte no, ma anche la Luna di Lilith ti ha fatto crescere. Consigli: canalizza le tue sensazioni in amore verso le persone a te care, hai bisogno di esprimere la tua creatività sotto forma di impegno personale verso il prossimo, vedrai sarai una bomba.

Passiamo allo Scorpione, segno d’acqua che sentirà con molto intensità il retrocedere di Mercurio, più lento, rispetto la sfera dell’intimità. Sei enigmatico, ma tutti lo sanno che infondo sei il segno più leale e passionale dello Zodiaco. Incompreso, spesso non ti rendi conto che la tua arma vincente è il tuo mondo. Infatti, dall’introspezione di Mercurio, la passione di Venere, la Congiunzione e la brillantezza d’animo, insieme alla Marte sono stati la tua forza. Anche la Luna Nera ti è servita, anche se continui a veder tutto nero. Consigli: è l’occasione per essere te stesso fini alla fine, coglila al volo!

Che giornata per questi 3 segni, state a casa!

Non c’è che dire, quando si tratta della Vergine, Toro e Leone, l’Oroscopo continua a cambiare le posizioni da un giorno all’altro. Segno di terra, fuoco e ancora terra, ci saranno buoni frutti? In ogni caso, le difficoltà sono palesi, bisogna solo reagire. Se sei del Cancro consulta l’Oroscopo perché sei quarta.

La Vergine è selezionatrice, pragmatica ed incredibilmente vera, cosa ti è mancato nell’ultimo periodo? Un po’ di sano egoismo, dopo i moti, la Congiunzione e Marte in Capricorno, avevi migliorato alcuni atteggiamenti per mettere in pratica alzandoti in classifica, Ma alla fine la Luna Nera ti ha stravolto tutto, perché hai iniziato a dubitare su di te e a credere di non andare bene per le persone che ami. Sei un masoschista nato! Consigli: ricorda che mai nessuno può farti sentire inferiore, metti in pratica il tuo coraggio, sei forte!

Leone che ti succede? Non riesci a tornare fiero e virile, ma la tua sensibilità verrà premiata in parte grazie all’effetto dei pianeti retrogradi, e non solo. Tutto è crollato quando la Luna Nera ti ha oscurato la vista, ma non ci sono dubbi, vincerai. Al lavoro niente è andato male, ma è stato in amore che ti sei sentito perso. Consigli: ascoltate tutti, ma fate solo ciò che il vostro cuore vi comanda, e quando agite così siete i Re!

Infine, ma non meno importante c’è il Toro. Pragmatico come la Vergine, entrambi di terra, con loro sai che direzione prendere, perché è il brivido che lo spaventa. Caro amico del segno, prova a riflettere su ciò che provi e vorresti, per dire una volta per tutte che i tuoi sogni valgono, ma devi anche batterti. Recuperate le energie , ne hai bisogno. Consigli: non essere geloso in amore, cura le persone che ami. Al Lavoro smettila di avere la pigrizia addosso, cambia prospettive una volta tanto!