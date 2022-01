Grande Fratello Vip, dopo Manuel Bortuzzo un altro clamoroso abbandono? Video

La concorrente del Grande Fratello vip, super protagonista di questa edizione, vorrebbe abbandonare il reality di Canale 5

Aria di burrasca nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare negli ultimi giorni un po’ di turbolenze si stanno facendo sentire. L’uscita di Manuel Bortuzzo ha scosso gli inquilini, mentre sullo sfondo la diatriba per il “triangolo” tra Soleil, Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Proprio questa situazione, con tutti i risvolti del caso, sta provocando turbamenti nell’influencer.

Attualmente lei si trova nella casa assieme a Delia, in una convivenza forzata che tra molti bassi e pochi alti procede in maniera forzata. Invece, Belli è ormai uscito dalla casa e per qualche tempo non parteciperà neanche alle puntate in studio. Le difficoltà di Soleil si stanno manifestando anche con qualche problema di salute.

Grande Fratello, paura per una delle inquiline più discusse

La scorsa notte ha avuto un attacco di panico. Spaventata, avrebbe chiesto di poter parlare col suo agente. La ragazza ha detto che vuole lasciare la casa, e a poco è servita la presenza di Davide al suo fianco. Alla fine si è tranquillizzata, ma ora Soleil è preoccupata per le sue condizioni e la tensione che sta salendo mano a mano.

Da capire se davvero vorrà uscire oppure fare uno sforzo e rimanere, magari sperando di poter vincere questa edizione. Del resto, manca circa un mese e mezzo alla fine del reality e sarebbe un peccato uscire adesso. Tuttavia, Soleil è attualmente in nomination e tutto può accadere.

Probabile che i suoi compagni di viaggio la convincano a restare e a tenere duro. E’ evidente che la situazione del famoso “triangolo” ha portato la ragazza a un’esplosione di tensione che è sfociata nel preoccupante attacco di panico dell’altra notte.