Ex Uomini e Donne ammette tutto: “Gemma è l’amore della mia vita”

L’ex partecipante a Uomini e Donne è intervistato da “Più Donna” e ha parlato di nuovo della dama torinese, con la quale ha avuto una relazione durante lo show di Canale 5

C’è poco da fare. Al centro delle attenzioni del pubblico di Uomini e Donne c’è sempre lei. La protagonista indiscussa, la più desiderata. Alla faccia di chi dice che non è vero, il suo fascino resta intatto e lei fa girare la testa agli uomini.

E’ ciò che ha confessato un ex cavaliere, che è stato ammaliato dalla “Dama di Torino”, che nonostante i suoi 70 anni sa sempre come conquistare l’altro sesso. Questo il racconto di Marco Firpo, che il pubblico del dating show ricorderà per la sua lunga chioma. Seduto sul trono “over”, l’uomo ha avuto una storia con Gemma piuttosto lunga e intensa.

Uomini e Donne, l’ex cavaliere fa una rivelazione accorata su Gemma

Alla fine è terminata, eppure per Marco è rimasto un ricordo indelebile. Tanto che l’ex cavaliere l’ha definita un “Ricordo indelebile, e l’amore della sua vita”. L’ex partecipante al programma di Canale 5 ha raccontato a “PiùDonna” che il motivo per cui ha lasciato il programma non è Gemma, come molti pensavano.

“Ho avuto tre operazioni a cuore aperto in un anno, per questo motivo ho dovuto lasciare la trasmissione”.

Poi spiega: “Non sono arrivato lì per Gemma, non la conoscevo. Abbiamo iniziato prima a ballare e poi a frequentarci. Quel programma mi ha insegnato molto, ti fa capire come conoscere le persone. Ho vissuto Gemma in momenti molto intensi e indimenticabili“, ha spiegato Marco.