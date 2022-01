Test del fiore: scegli il tuo preferito e scopri cosa rivela della tua personalità

Scegli il tuo fiore preferito e scopri cosa rivela della tua personalità con questo semplice test

Oggi parliamo di fiori: fonte di poesie, messaggi d’amore, ma anche tanta scienza e anche protagonisti di test della personalità.

I fiori hanno grandi capacità attrattive per questo vengono anche regalati, usati come addobbi per le feste e come fonte di profumo.

Esistono tantissimi tipi di fiori e ognuno di questi è associato a delle caratteristiche specifiche. Ecco perché oggi ti proponiamo il test del fiore che si basa su una semplice scelta che rivelerà lati nascosti della tua personalità.

Scopriamo come si svolge

Test del fiore: scegli il tuo preferito e scopri chi sei veramente

In questo test del fiore ti proponiamo tre opzioni diverse. Scegli tra la dalia, l’ortensia o il girasole e scopri quali caratteristiche nascoste rivela sulla tua personalità.

Iniziamo a scoprirci!

1) Dalia

Sei una persona che dà fiducia facilmente anche se studi ogni situazione in cui ti trovi. Credi fortemente nei tuoi sogni e sei determinato nel raggiungerli.

La tua mente viaggia continuamente e hai sempre idee e progetti innovativi, ma occhio, perché delle volte la vocina nella tua testa ti butta giù e ti fa credere che fallirai sicuramente.

Ciò ti crea tanta insicurezza e paura del futuro.

Odi la noia e la routine. Hai il continuo bisogno di emozioni forti e di sorprese e per questo scappi dalla quotidianità lavorando a più progetti contemporaneamente in modo tale da non avere tempo di annoiarsi.

Il tuo obbiettivo più facile, ma per te impossibile è quello di riuscire ad essere più organizzata. Solo così riuscirai a sfruttare tutte le tue capacità.

L’impegno e la costanza ti porteranno a grandi risultati, ma prima preparati una bella scaletta ordinata e con un senso.

2) Ortensia

Tu sei una persona dolce e gentile. Hai una grande sensibilità e ciò ti porta a soffrire più del normale.

Non sei una gran chiacchierona, ma quando esprimi i tuoi pensieri riesci ad essere chiara e coincisa. Sai come farti capire e riesci a coinvolgere gli altri solo raccontando i tuoi sogni e le tue ambizioni.

Intorno a te vuoi l’equilibrio, perché odi i conflitti e le ingiustizie. Proprio per questo hai un animo pacifista.

Anche per questo motivo, difendi a spada tratta tutto quello in cui credi.

Hai delle capacità creative, specialmente nel disegno. Caschi facilmente nelle distrazioni e per questo procrastini e non riesci a gestire il tuo tempo.

Questo è il tuo obbiettivo in modo tale da ottenere il tuo meglio in tutte e 24 le 24 ore. Solo così riesci ad andare a dormire completamente soddisfatta.

3) Girasole

La tua scelta rivela che sei una persona emotiva, creativa e sensibile. Ti piace prenderti cura degli altri: li supporti, sei disponibile, dai dei buoni consigli e cerchi di stare vicina a chi sembra sofferente.

Sei anche una persona intraprendente, curiosa e vuoi raggiungere i tuoi obbiettivi. Ciò, però, porta ad appesantire la tua mente, ma per te non è un problema, continui ad andare avanti perché sei stimolato nel voler far bene agli altri.

Se vieni criticata, però, ti butti giù e ti ritiri nei tuoi pensieri senza via di ritorno. Cerca di trovare il giusto equilibrio tra ciò che serve per te e l’aiuto per gli altri. Non puoi fare tutto da solo senza metterti al primo piano