Uomini e Donne puntata 27/1/22, scottanti segnalazioni: la verità è agghiacciante

A Uomini e Donne sono arrivate scottanti segnalazioni. Maria De Filippi si rifiuta di leggerle in studio: la verità è agghiacciante.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, proseguendo con quanto abbiamo avuto modo di poter vedere durante l’appuntamento di ieri. Tant’è che si parte subito con la delusione di Gemma Galgani. La dama, dopo aver scoperto che Massimiliano non ha alcun interesse nei suoi confronti, non ha voluto accettare i fiori che lui le aveva portato. Così Tina Cipollari l’accusa di essere una maleducata e lei rivela di non essere stata compresa perché aveva semplicemente detto che li avrebbe presi in un secondo momento.

Dalla dama di Torino alla sua migliore amica il passo è breve. E’ il turno di Ida Platano, che sta continuando la frequentazione con Andrea. La dama si sente bloccata e non credo sia colpa del cavaliere, ma sua perché ancora scottata dalle delusioni precedenti. In studio ritengono il suo atteggiamento comprensibile, ma la invitano a valutare bene la circostanza poiché Andrea non è Diego o Riccardo.

La dama ha un crollo e decide di abbandonare lo studio in lacrime e Maria De Filippi chiama Nicola e Olga, altri due protagonisti del Trono Over.

Forte segnalazione al Trono Classico: Maria chiede chiarezza

Nicola in un primo momento aveva rifiutato la corte di Olga, per poi ripensarci e richiamarla. I due si sono conosciuti durante il periodo natalizio ma le cose non sono andate come sperato. Lui l’accusa di non essere interessata a lui e di essere una bugiarda. La dama, invece, accusa lui di mentire e di aver tentato numerose volte un approccio fisico con lei.

Insomma, i due sono su due lunghezze d’onda completamente diverse e scelgono di interrompere la loro conoscenza. I due tornano ai loro posti e al centro studio viene Piera, una nuova dama che sta conoscendo ben cavalieri ma alla fine decide di proseguire soltanto con uno di loro.

Da qui in poi i toni cambiano. Si passa al Trono Classico e Maria chiama Luca Salatino e la sua corteggiatrice Eleonora. La padrona di casa rivela di aver ricevuto sul conto di lei scottanti segnalazioni senza però dilungarsi più di tanto perchè ritiene siano cose molto volgari e non vuole pronunciarle in puntata. Per questo motivo le passa un foglio e le chiede se corrisponde alla realtà dei fatti.

La corteggiatrice nega le accuse e rivela che a farle è stata una persona che ha portato nella sua vita soltanto scompiglio, facendo intuire che tra loro ci sia stato soltanto un rapporto fisico prima dell’arrivo di lei nel programma.

In studio sembrano credere tutti alla sua versione e Maria prosegue con la puntata, mostrando la loro esterna. Tra Luca ed Eleonora sembra esserci una certa intesa.