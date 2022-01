GF Vip daytime 27/1/22, tempo di strategie nella Casa: la gieffina ci prova così

Al GF Vip è arrivato il tempo di mettere in atto nuove strategie, ma queste si riveleranno utili ai fini del gioco?

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per aggiornarli su quanto sta accadendo in queste ore nella casa più spiata d’Italia e ce ne sono cose da dire, considerato che domani ci sarà l’ultima diretta di questa settimana con Alfonso Signorini e si preannunciano grossi colpi di scena. Tant’è che l’appuntamento di oggi inizia proprio con il legame che unisce Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Entrambi si sono promessi che al di fuori del programma si sarebbero rivisti, ma lui vorrebbe subito iniziare una relazione con lei. La bella modella però no, in quanto sta uscendo da una storia lunga 6 anni e vuole andarci con molta più calma. Manila Nazzaro, però, le fa notare che quando arriva la persona giusta, uno si dimentica di tutti questi limiti e paletti e per questo motivo secondo lei non si lascia andare con lui semplicemente perché non le piace abbastanza.

Gianmaria però vuole continuare e l’ha invitata a mettere da parte i fantasmi del passato e a concentrarsi soltanto sul presente, mentre lei ritiene che lui sia un po’ troppo avanti in questa conoscenza.

Jessica Selassiè ha conquistato Barù? Nuova strategia al GF Vip

Federica e Gianmaria dormono insieme dopo questo discorso, ma subito dopo lei sembrerebbe essersene quasi pentita. Tant’è che nella casa del Grande Fratello Vip c’è chi si sta iniziando a convincere che lei abbia messo in atto una strategia in vista della nomination di domani sera che non solo è ad eliminazione, ma la vede sfidarsi con concorrenti molto forti.

Spazio anche a Delia Duran, che soffre ancora per l’atteggiamento di Alex Belli, ma i suoi compagni di viaggio iniziano a sospettare che non abbia detto tutta la verità a riguardo e che in realtà si siano messi d’accordo per avere una maggiore visibilità all’interno del programma. Tant’è che Davide Silvestri e Barù hanno fatto la loro imitazione, tratta dai loro numerosi confronti avvenuti durante il corso delle due dirette settimanali con Alfonso Signorini.

Come reagiranno i diretti interessati di fronte a questa esilarante scena? C’è poi Jessica Selassiè che dopo aver ammesso di avere una forte attrazione proprio nei confronti di Barù, ma quest’ultimo non sembra volerne sapere così lei ha deciso di troncare il tutto e di non nutrire ulteriori speranze su un ipotetico futuro insieme.

Manila, Federica e Delia però iniziano a sospettare che quella di lui sia tutta una farsa e che in realtà sia profondamente attratto da lei. Così le suggeriscono di ignorarlo così sarà lui a venire da lei e la strategia sembra funzionare.