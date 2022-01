Doc 2 – Nelle tue mani anticipazioni: non è ancora finita, colpi di scena per Lorenzo

Doc-Nelle tue mani, l’attore che interpreta il dottor Lorenzo Lazzarini ha dato delle interessanti anticipazioni sui prossimi episodi

Sta entrando nel vivo la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”, che anche questa volta sta ottenendo un grande successo per il giovedì sera di Rai 1. Sono andati in onda le prime due puntate (e quindi i primi due episodi) con una sorta di staffetta tra i vecchi e i nuovi personaggi della fiction stile medical ambientata a Milano.

L’affezionato pubblico della serie con protagonista Luca Argentero proprio non si aspettava di vedere la morta di un personaggio molto amato. Si tratta del giovane medico Lorenzo Lazzarini, che muore proprio nella prima puntata. A ucciderlo la prima ondata di Covid, che è stato argomento dei primi episodi di “Doc”.

Doc – Nelle tue mani 2, l’attore fa una fondamentale confessione: “Non è finita”

Nessuno si aspettava che questo personaggio potesse morire, e tantissimi ci sono rimasti male. Tuttavia, in questi primi quattro episodi, si vedono ancora vari feedback con l’attore che lo interpreta, Gianmarco Saurino, anche se le cause della morte del medico non sono ancora chiare. Addirittura, c’è un inquietante risvolto che riguarda Andrea Fanti, il protagonista.

Leggi anche -> Doc – Nelle tue mani anticipazioni: tutta la verità sulla morte di Lorenzo

Proprio l’attore che interpreta Lorenzo, a “Da noi – A ruota libera” ha raccontato la sua esperienza con la serie, spiegando che per Lorenzo non è ancora finita. In pratica, come avevamo anticipato, anche nei prossimi episodi ci saranno molti feedback che lo riguardano, e quindi di fatto non uscirà di scena.

Leggi anche -> Doc 2 anticipazioni: nuovi arrivi cambiano tutto

Ovviamente dalla morte non si torna indietro, ma nei prossimi episodi sarà fatta luce sulla morte del personaggio: probabilmente non c’entra soltanto il Covid.