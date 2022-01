Scoppia il putiferio a Uomini e Donne: è guerra tra il tronista e il cavaliere

A Uomini e Donne i rapporti sono tesissimi. Tra il tronista e il cavaliere è scoppiato il putiferio. Ecco il motivo che ha fatto crollare tutto.

Uomini e Donne anche durante il corso di questa nuova stagione televisiva sta tenendo incollati i telespettatori al piccolo schermo nostrano. A rivelarsi vincente, oltre alla scelta dei vari protagonisti, è stata quella di unire, già dallo scorso anno, il Trono Classico e il Trono Over rendendo il tutto un unico format.

Per questo motivo spesso capita che le vicende dei rispettivi protagonisti si intreccino. Qualcuno ha mostrato interesse dal parterre per i più giovani e viceversa. Così non stupisce che avvengano veri e propri discussioni o scenate di gelosia. Lo sa bene anche il tronista Matteo Ranieri che durante il corso dell’ultima registrazione, come riportato dalla pagina de Il Vicolo delle News, ha sbottato contro Armando Incarnato colpevole di aver fatto l’ennesimo sgarro nei suoi confronti. Tra i due è scoppiato un vero e proprio putiferio.

E’ guerra tra Armando Incarnato e Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Armando Incarnato, secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, dopo aver salutato Denise dietro le quinte del programma (abbiamo avuto modo di poter vedere questa scena durante la scorsa puntata andata in onda), ci ha provato di nuovo e al bel tronista è stato mostrato l’ennesima volta in cui si avvicina alla sua corteggiatrice chiedendole di fermarsi a scambiare quattro chiacchiere.

Matteo Ranieri, che già non aveva apprezzato l’audacia del cavaliere e non aveva mancato nel dirgli apertamente che cosa pensava del suo gesto (“Fortuna che mi vuoi bene, pensa se non me ne volevi”), ha ribadito l’esatto concetto e tra i due è scoppiato il putiferio in studio.

LEGGI ANCHE: Ex Uomini e Donne ammette tutto: “Gemma è l’amore della mia vita”

Il cavaliere del Trono Over ritiene di non star facendo nulla di male, in quanto il tronista e la sua corteggiatrice non sono fidanzati e quindi lui si sente pienamente libero di poter andare da lei a scambiare due chiacchiere. Questo però a Matteo non va affatto bene e non ha mancato nel manifestarlo. In tutto questo però Denise che cosa ne pensa? La corteggiatrice aveva ammesso di non provare alcun tipo di attrazione per Incarnato, ma non è che chiacchiera dopo chiacchiera dietro le quinte di Uomini e Donne stia iniziando a nascere una certa curiosità nei suoi confronti?

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne puntata 27/1/22, scottanti segnalazioni: la verità è agghiacciante

Tra Matteo e Armando sta per nascere lo stesso scontro a cui assistemmo l’anno scorso quando il cavaliere si avvicinò ad una delle corteggiatrici del buon Gianluca? Staremo a vedere.