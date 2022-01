Harry e Meghan: cifre folli per la security. Ecco quanto spendono

Quando spendono Harry e Meghan per salvaguardare la propria sicurezza? Le cifre ti lasceranno a bocca aperta: ecco tutti i dettagli

Harry e Meghan vivono ormai da due anni lontano dalla Gran Bretagna. La loro decisione di prendere le distanze dalla Royal Family ha suscitato molto scalpore in patria. Nonostante siano passati due anni ormai, l’argomento è ancora molto caldo. L’addio al Regno Unito da parte dei Sussex è stato definito ‘Megxit’, perché i sudditi di Sua Maestà hanno sempre addossato tutte le colpe della partenza all’ex attrice statunitense.

Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia si è trasferita negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova nel lussuoso quartiere di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Da quando hanno lasciato il Regno Unito, i Sussex hanno perso tutti i diritti legati all’appartenenza alla Royal Family.

Oltre agli stipendi e ad alcuni titoli nobiliari, Harry e Meghan hanno perso anche il diritto alla scorta reale. Prima di lasciare l’Inghilterra, infatti, la coppia aveva una scorta personale, come capita a tutti i membri della corona britannica. Da un paio di anni sono costretti a pagare una security privata. Ma quanto costa la scorta privata ai Sussex? Le cifre sono da capogiro, scopriamole insieme!

Quanto costa la scorta di Harry e Meghan?

Da quando i Duchi di Sussex hanno deciso di lasciare la Royal Family, hanno perso anche numerosi diritti legati all’appartenenza alla corona inglese. Tra questi privilegi c’è anche la scorta personale, che oggi è privata e quindi totalmente a carico della celebre coppia. I due hanno fatto ricorso al tribunale per poter pagare personalmente la polizia inglese per la protezione personale, ma non è ancora arrivata una risposta ufficiale dalla Gran Bretagna.

Secondo alcune indiscrezioni, Harry e Meghan preferirebbero avere una scorta inglese perché quella statunitense non ha accesso ad informazioni di intelligence e non ha giurisdizione fuori dai confini americani. Il costo della security privata statunitense è elevatissimo: pare che i Sussex stiano pagando circa 4.000 euro al giorno per la protezione personale. La scorta è presente tutti i giorni per 24 ore.

Facendo due conti, i Sussex pagano quasi un milione e mezzo di euro l’anno per la security privata. A questa cifra bisogna aggiungere anche le spese per i viaggi del team, totalmente a carico di Harry e Meghan. La squadra è composta da due bodyguard all’interno della residenza di Montecito e altri due per ciascun membro della famiglia quando sono fuori casa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, in totale l’ex attrice statunitense e suo marito spendono tra i tre e i sei milioni di euro in un anno per la scorta privata.