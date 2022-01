Lulù Selassiè riceve un messaggio aereo per lei e Manuel Bortuzzo, ma crolla al Grande Fratello Vip: la reazione da brivido.



Lulù Selassiè crolla al Grande Fratello vip 2021 dopo aver ricevuto un messaggio aereo dai fan che hanno scelto di fare ancora un regalo a lei e al fidanzato Manuel Bortuzzo che, per motivi di salute, ha dovuto abbandonare la casa. Di fronte al messaggio dei fan, Lulù, in giardino, tra le braccia di Manila Nazzaro, ha avuto un momento di esitazione. Seppur scossa, è riuscita a controllare le lacrime rifugiandosi immediatamente in casa.

Tuttavia, l’emozione del messaggio è stata talmente forte da portare Lulù a tirare fuori le proprie emozioni lontana dalle telecamere. A raccontare quello che è successo a Lulù, infatti, è stato l’amico Gianmaria Antinolfi.

Lulù Selassiè piange per Manuel Bortuzzo, ma lontana dalle telecamere del Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi racconta tutto

Lulù Selassiè sta dimostrando di essere cresciuta e maturata molto negli ultimi quattro mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Seppur senta molto la mancanza del fidanzato Manuel Bortuzzo che ha già conosciuto tutta la sua famiglia, sta reagendo con forza impegnando le proprie giornate per non pensare troppo. Tuttavia, è bastato un messaggio dei fan per far crollare Lulù.

Questa mattina, sulla casa si Cinecittà, è volato un aereo con un messaggio per Lulù e Manuel che, con il loro amore, hanno fatto sognare e continuano a far sognare i fan. “Lulù e Manuel, quel filo che vi unisce” è la frase scelta dai fan per trasmettere affetto e supporto a Lulù che sta affrontando l’ultima parte della sua avventura da sola.

La frase non è stata scelta a caso, ma è stata ispirata dal brano “Quel filo che ci unisce” di Ultimo che, non solo è uno degli artisti preferiti di Manuel, ma è anche la colonna sonora dell’amore della coppia. A far crollare Lulù che non conosce la canzone, pubblicata quando lei era già nella casa, è stata la mancanza di Manuel al suo fianco con cui aveva sempre visto gli aerei che, in questi mesi, hanno ricevuto dai fan.

Lulù, così, si è rifugiata in bagno e si è lasciata andare alle lacrime tirando fuori il malessere che sta tenendo per sè per rispettare la promessa fatta proprio a Manuel. Quest’ultimo, infatti, prima di andare via, le ha scritto una nuova lettera che Lulù ha poi trovato sotto il cuscino.

Gianmaria ha detto che Lulu dopo l’aereo è andata in bagno a piangere. Lei che non lo fa vedere perché il “ se piangi tu, piango anch’io” ce lo ha stampato dentro #gfvip #fairylu — 1400mondi (@joylifemother) January 29, 2022

Nella lettera, Manuel ha scritto: “Mi raccomando sai già tutto ricordati solo che quando ti manco mi manchi anche tu da morire, e quando piangi piango anche io e quando ti vedo felice sono sereno anche io“. Motivo che ha spinto Lulù a piangere da sola in bagno. Ad accorgersi di tutto è stato Gianmaria Antinolfi che l’ha poi raccontato agli altri inquilini della casa.